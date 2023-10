Εικόνες που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε αγώνα της Formula 1. “Άγριο” ξύλο στις εξέδρες της πίστας “Autodromo Hermanos Rodriguez”, στο Grand Prix του Μεξικού.

Γροθιές στο κεφάλι, κλωτσιές, τραβήγματα και αρκετές λαβές αντίκρισαν αρκετοί θεατές -αλλά και οι χρήστες των social media– μετά από ένα απίστευτο περιστατικό που έγινε κατά τη διάρκεια του Grand prix της Formula 1 στο Μεξικό.

Οπαδοί οι οποίοι κάθονταν στις κερκίδες του Foro Sol -του γηπέδου μπέιζμπολ μέσα από το οποίο περνάει ο τρίτος τομέας του Grand Prix– ήρθαν στα χέρια, με τον ένας εξ αυτών να επιτίθεται σε δύο φίλους της Ferrari, αλλά και σε μία γυναίκα η οποία καθόταν δίπλα τους!

Ο οπαδός απομακρύνθηκε από την ασφάλεια εκτός πίστας και αναμένεται να του απαγορευτεί δια βίου η παρακολούθηση αγώνα της Formula 1.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το συγκεκριμένο βίαιο επεισόδιο δεν αποκλείεται να προήλθε λόγω της επαφής που είχαν οι Λεκλέρ – Πέρεζ κατά την εκκίνηση του Grand prix. Ο Μεξικανός προσπάθησε να προσπεράσει την Ferrari, αλλά έστριψε νωρίς και βρήκε το μονοθέσιο του Μονεγάσκου, με την Red Bull να παθαίνει ζημιά και να μπαίνει… οριστικά στα πιτς.

Μάλιστα, οι Μεξικανοί θεατές εμφανίστηκαν απογοητευμένοι από αυτή την εξέλιξη, γιουχάροντας τον Λεκλέρκ.

The boos for Charles Leclerc as he arrives for the podium interview



