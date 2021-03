Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν ο νικητής του πρώτου φετινού αγώνα της Formula 1 που έγινε στο Μπαχρέιν, μετά από μεγάλη «μάχη» με τον Μαξ Φερστάπεν.

Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes κατάφερε να πάρει τη νίκη βάζοντας υποψηφιότητα για την κατάκτηση και ενός 8ου παγκόσμιου τίτλου στην καριέρα του, μπροστά από τον Ολλανδό οδηγό της Red Bull-Honda που τον πίεσε μέχρι το πέσιμο της καρό σημαίας.

Μετά από μία τρομερή μάχη, ο Μαξ Φερστάπεν έλαβε οδηγία από την Red Bull-Honda να αφήσει τον Λιούις Χάμιλτον να τον προσπεράσει, καθώς βγήκε εκτός πίστας στο δικό του προσπέρασμα, και ο Βρετανός πιλότος πήρε την πρώτη νίκη της χρονιάς

Στους τελευταίους γύρους ο Ολλανδός πίεσε όσο δεν πάει τον Βρετανό, αλλά ο Χάμιλτον έδειξε καρδιά και τερμάτισε πρώτος.

Ο επικός τερματισμός:

Joy for @LewisHamilton as he holds off a determined Max Verstappen to win in Bahrain 🏆



An epic start to the 2021 season! 👌#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/udSzTUjZ8i