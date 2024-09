Formula 1: Η σύγκρουση μεταξύ Σάινθ και Πέρεζ που τους στέρησε το βάθρο στο Grand Prix στο Αζερμπαϊτζάν

Η σύγκρουση μεταξύ Κάρλος Σάινθ και Σέρχιο Πέρεζ, έφερε στο βάθρο τον Τζορτζ Ράσελ, πίσω από τον δεύτερο Σαρλ Λεκλέρ, στο Grand Prix της Formula 1 στο Αζερμπαϊτζάν!

Μία στροφή πριν το τέλος του Grand Prix της Formula 1 στο Αζερμπαϊτζάν, οι τροχοί των μονοθεσίων των Πέρεζ και Σάινθ βρήκαν για λίγο -ενώ έδιναν τη μάχη τους για το βάθρο- τόσο ώστε να καταλήξουν και οι δύο στη μπαριέρα.

Αυτή την κατάσταση εκμεταλλεύτηκε ο Τζορτζ Ράσελ, που πέρασε τρίτος, ενώ επίσης από δύο θέσεις κέρδισαν οι Λάντο Νόρις, Μαξ Φερστάπεν και Φερνάντο Αλόνσο που έκλεισαν την πρώτη εξάδα.

Feel bad for Sergio Perez. Really deserved a podium today for his great drive.



Hope he can take some confidence from today into the rest of the season#AzerbaidjanGP #azerbaijanGP #F1 #perez #sainzpic.twitter.com/r46iFHqO0X