Επιβλητική εμφάνιση του Λιούις Χάμιλτον στις επίσημες κατατακτήριες του Grand Prix του Κατάρ και pole position. Άφησε πίσω του τον Μαξ Φερστάπεν.

Από την πρώτη θέση της εκκίνησης θα ξεκινήσει τη “μάχη” του στο Κατάρ ο Λιούις Χάμιλτον με την Mercedes του. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 κατάκτησε την 102η pole position της καριέρας του και δείχνει διατεθειμένος να… ανατρέψει το σκηνικό και να πάρει το πρωτάθλημα από τον Μαξ Φερστάπεν.

Pole number 102 for @LewisHamilton



In spectacular fashion too#QatarGP#F1 pic.twitter.com/hUW9jOc4V6