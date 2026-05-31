Νέα βίντεο δείχνουν το χάος στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί: Φωτιές, πλιάτσικο και πανικός

Δείτε νέα βίντεο από την καταστροφική νύχτα στην πρωτεύουσα της Γαλλίας
Οι οπαδοί της Παρί στους δρόμους/ REUTERS/Benoit Tessier
Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το Champions League νικώντας την Άρσεναλ στα πέναλτι και το Παρίσι παραδόθηκε στο έλεος χιλιάδων οπαδών που βγήκαν στους δρόμους και λεηλάτησαν μαγαζιά.

Μετά την επεισοδιακή νύχτα στη Γαλλία 416 άτομα συνελήφθησαν, σύμφωνα με τις Αρχές, ενώ επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν με τον έναν να είναι σε σοβαρή κατάσταση. Οι 283 από τους συλληφθέντες ήταν στα επεισόδια του Παρισίου.

Οι CRS (ειδικές μονάδες καταστολής της γαλλικής αστυνομίας» απώθησαν τους οπαδούς από την Place de la Republique. Αυτοί κινήθηκαν προς το Boulevard Voltaire και τη Place de la Nation με τις φωτοβολίδες να πέφτουν βροχή και το πλήθος να λεηλατεί ακόμα και καταστήματα, αλλά και αυτοκίνητα. 

Σοκάρει το βίντεο με ανθρώπους να σπάνε το παράθυρο ενός αυτοκινήτου, που μέσα ήταν δύο κοπέλες οι οποίες είναι εμφανώς τρομαγμένες και ανήσυχες για τη σωματική τους ακεραιότητα.

 

 

 

Τα τραγικά συμβάντα που συνέβησαν σε όλη τη Γαλλία, αλλά κυρίως στο Παρίσι σχολίασε η επικεφαλής της Ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, η οποία τόνισε ότι «μόνο στη Γαλλία η νίκη ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου πυροδοτεί ταραχές, μόνο στη Γαλλία όλοι αισθάνονται την ανάγκη να κλειδωθούν στα σπίτια τους το βράδυ μιας νίκης για να αποφύγουν να βρεθούν αντιμέτωποι με βία».

Φωτιές στους δρόμους του Παρισίου/ REUTERS/Abdul Saboor

 

 

 

Πριν τον «πόλεμο» οπαδών και αστυνομίας υπήρξαν πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του Champions League, οι οποίοι δυστυχώς δεν έμειναν σε κόσμια επίπεδα.

