Νέα βίντεο δείχνουν το χάος στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί: Φωτιές, πλιάτσικο και πανικός

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το Champions League νικώντας την Άρσεναλ στα πέναλτι και το Παρίσι παραδόθηκε στο έλεος χιλιάδων οπαδών που βγήκαν στους δρόμους και λεηλάτησαν μαγαζιά.

Μετά την επεισοδιακή νύχτα στη Γαλλία 416 άτομα συνελήφθησαν, σύμφωνα με τις Αρχές, ενώ επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν με τον έναν να είναι σε σοβαρή κατάσταση. Οι 283 από τους συλληφθέντες ήταν στα επεισόδια του Παρισίου.

Οι CRS (ειδικές μονάδες καταστολής της γαλλικής αστυνομίας» απώθησαν τους οπαδούς από την Place de la Republique. Αυτοί κινήθηκαν προς το Boulevard Voltaire και τη Place de la Nation με τις φωτοβολίδες να πέφτουν βροχή και το πλήθος να λεηλατεί ακόμα και καταστήματα, αλλά και αυτοκίνητα.

Σοκάρει το βίντεο με ανθρώπους να σπάνε το παράθυρο ενός αυτοκινήτου, που μέσα ήταν δύο κοπέλες οι οποίες είναι εμφανώς τρομαγμένες και ανήσυχες για τη σωματική τους ακεραιότητα.

SHOCKING scenes from Paris.



Footage appears to show a woman being forcibly pulled from a vehicle as unrest linked to PSG celebrations continues across parts of the city.



This goes far beyond football. Public safety has completely broken down.



Source: Video circulating… https://t.co/uh4ugB9rTO pic.twitter.com/F1RxKJGcXq — Global Pulse (@Globalpulse04) May 31, 2026

France is hell. We all know very well why. pic.twitter.com/jfuFujGW0g — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 31, 2026

North African PSG fans burned, devastated and looted Paris. If you import third world you become third world. pic.twitter.com/auvt2Z9Hu0 — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 31, 2026

People in Paris celebrating PSG winning Champions League



pic.twitter.com/pZ0iRcVBbT — Visegrád 24 (@visegrad24) May 31, 2026

Τα τραγικά συμβάντα που συνέβησαν σε όλη τη Γαλλία, αλλά κυρίως στο Παρίσι σχολίασε η επικεφαλής της Ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, η οποία τόνισε ότι «μόνο στη Γαλλία η νίκη ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου πυροδοτεί ταραχές, μόνο στη Γαλλία όλοι αισθάνονται την ανάγκη να κλειδωθούν στα σπίτια τους το βράδυ μιας νίκης για να αποφύγουν να βρεθούν αντιμέτωποι με βία».

That night in Paris looked like the Battle of Hogwarts. https://t.co/YDUsj2iTLV pic.twitter.com/KSNMHwDZFa — NEXTA (@nexta_tv) May 31, 2026

Πριν τον «πόλεμο» οπαδών και αστυνομίας υπήρξαν πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του Champions League, οι οποίοι δυστυχώς δεν έμειναν σε κόσμια επίπεδα.