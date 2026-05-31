Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την πρόσληψη του Χουάν Φεράντο

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε και επίσημα ότι ο Χουάν Φεράντο θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας στην προσπάθειά της να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Χουάν Φεράντο αποχώρησε το Φεβρουάριο από το Βόλο και πλέον θα επιστρέψει στους πάγκους για λογαριασμό του Πανιωνίου, με τους κυανέρυθρους να επισημοποιούν τη συμφωνία με ανάρτηση στα social media.

Ο Ιστορικός έχει ήδη ανακοινώσει τον έμπειρο από τη Super League 2 επιθετικό Γιώργο Μάναλη, που πέρυσι ήταν από τους κορυφαίους του Ηρακλή, ενώ έχει έρθει σε συμφωνία με τον Γιώργο Πέττα, ο οποίος έκανε τρομερή σεζόν με τη φανέλα της Νίκης Βόλου.