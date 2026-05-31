Αθλητικά

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την πρόσληψη του Χουάν Φεράντο

Ο Ισπανός προπονητής θα παλέψει να επαναφέρει τον Ιστορικό στην Super League
Ο Χουάν Φεράντο
Ο Χουάν Φεράντο σε ματς του Βόλου/ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε και επίσημα ότι ο Χουάν Φεράντο θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας στην προσπάθειά της να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Χουάν Φεράντο αποχώρησε το Φεβρουάριο από το Βόλο και πλέον θα επιστρέψει στους πάγκους για λογαριασμό του Πανιωνίου, με τους κυανέρυθρους να επισημοποιούν τη συμφωνία με ανάρτηση στα social media.

Ο Ιστορικός έχει ήδη ανακοινώσει τον έμπειρο από τη Super League 2 επιθετικό Γιώργο Μάναλη, που πέρυσι ήταν από τους κορυφαίους του Ηρακλή, ενώ έχει έρθει σε συμφωνία με τον Γιώργο Πέττα, ο οποίος έκανε τρομερή σεζόν με τη φανέλα της Νίκης Βόλου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
276
93
83
80
77
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo