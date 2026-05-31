Ο Άρης Betsson κοντά στην απόκτηση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου για τα επόμενα δύο χρόνια

Μία ανάσα από τη συμφωνία οι δύο πλευρές
Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος βρίσκεται πολύ κοντά στον Άρη Betsson με τους κίτρινους να του προσφέρουν συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα δύο χρόνια με οψιόν για επέκταση ενός ακόμα χρόνου.

Άρης Betsson και Βασίλης Χαραλαμπόπουλος είχαν επαφές και το περασμένο καλοκαίρι, όμως φέτος φαίνεται πως το deal θα ολοκληρωθεί και ο Έλληνας φόργουορντ θα μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη μετά από μία καλή σεζόν με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Ο Χαραλαμπόπουλος τη φετινή σεζόν στο BCL μέτρησε 5.9 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ στη GBL είχε 6.8 πόντους και 3.6 ριμπάουντ ανά παιχνίδι. Το κορυφαίο ματς του Έλληνα φόργουορντ τη φετινή σεζόν ήταν στην έδρα του Άρη Betsson, όπου πέτυχε 30 πόντους.

Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Λαύριο, Βενέτσια και Μπολόνια μεταξύ άλλων.

