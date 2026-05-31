Αντσελότι: «Είναι πιθανό ο Νεϊμάρ να προλάβει την πρεμιέρα του Μουντιάλ»

Ο τραυματισμός του Νεϊμαρ έχει προκαλέσει ανησυχία στη Βραζιλία με το Μουντιάλ να είναι προ των πυλών, όμως ο Κάρλο Αντσελότι εμφανίστηκε αισιόδοξος για την κατάστασή του.

Ο Νεϊμάρ ένιωσε ενοχλήσεις στη γάμπα στην πρώτη προπόνηση της Εθνικής Βραζιλίας και μετά τις εξετάσεις που έκανε διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί θλάση, η οποία θα τον κρατήσει εκτός για δύο εβδομάδες, με τον Αντσελότι να τονίζει ότι ενδέχεται να προλάβει ακόμα και την πρεμιέρα του Μουντιάλ.

«Πριν από την ανακοίνωση της αποστολής, λάβαμε μια αναφορά από τη Σάντος που έλεγε ότι ο παίκτης είχε ένα μικρό πρόβλημα, κάποιο πρήξιμο. Αφήσαμε τη Σάντος να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση μέχρι τις 27 του μήνα.

Ο Νεϊμάρ κλήθηκε επειδή, από την άποψη του προπονητικού επιτελείου, έπρεπε να κληθεί. Μετά τις 27 του μήνα, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας ανέλαβε την κατάσταση του Νεϊμάρ και αυτό κάναμε. Διαχειριζόμαστε την αποθεραπεία του Νεϊμάρ.

Πιστεύουμε ότι θα αναρρώσει το συντομότερο δυνατό. Δουλεύει καλά και έχει καλή διάθεση… Θεωρούμε ότι μπορεί να είναι έτοιμος για τον πρώτο αγώνα του Μουντιάλ. Αν δεν είναι έτοιμος για τον πρώτο αγώνα, θα είναι έτοιμος για τον δεύτερο. Επομένως, δεν έχουμε καμία πρόθεση να αντικαταστήσουμε κανέναν», είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας.