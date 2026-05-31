Φενερμπαχτσέ: «Σαν να υπήρχε προδιάθεση να δοθεί στον Ολυμπιακό η Euroleague»

Ο διευθυντής οικονομικών της Φενερμπαχτσέ, Όρους Καβούντζου, μίλησε σε τηλεοτπική εκπομπή της Τουρκίας και αναφέρθηκε σε όσα συνέβησαν στο Final Four της Euroleague, αναφέροντας ότι υπήρχε προδιάθεση να δοθεί το τρόπαιο στον Ολυμπιακό.

Η Φενερμπαχτσέ είχε διαμαρτυρηθεί για τα εισιτήρια του ημιτελικού κόντρα στον Ολυμπιακό, στον οποίο οι Πειραιώτες διέσυραν την τουρκική ομάδα (79-61) και ο Καβούντζου μίλησε ακόμα μία φορά για το συγκεκριμένο γεγονός.

«Ένιωσα σαν να υπήρχε κάποιο είδος προδιάθεσης να δοθεί αυτό το τρόπαιο στον Ολυμπιακό φέτος. Η οργάνωση της EuroLeague, οι διαιτητές. Δημιουργήθηκε μια αίσθηση ότι υπήρχε κάποιο είδος συνεργασίας για τον Ολυμπιακό για να κατακτήσει αυτό το τρόπαιο.

Δυστυχώς, από το Final Four της σεζόν 2025-26, τα ζητήματα εκτός γηπέδου μας κόλλησαν στο μυαλό πολύ περισσότερο από το ίδιο το μπάσκετ. Οργανωτικά ατυχήματα, λάθη διαιτητών και σκάνδαλα με εισιτήρια άφησαν κακή εντύπωση. Μόνο το μπάσκετ θα έπρεπε να έχει μείνει στο μυαλό μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο διευθυντής οικονομικών της Φενερμπαχτσέ.