Ο Βάλτερι Μπότας έκανε εξαιρετική εμφάνιση στο Sprint Race της Βραζιλίας και “έκλεψε” την pole position από τον Μαξ Φερστάπεν, προς τέρψιν και του ομόσταβλού του στη Mercedes, Λιούις Χάμιλτον.

Ο Βρετανός πιλότος και 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δέχθηκε λίγη ώρα νωρίτερα ποινή για το αυτοκίνητό του από τις αρμόδιες αρχές της Formula 1, αλλά αυτό φαίνεται ότι τον… πείσμωσε και κέρδισε 15 ολόκληρες θέσεις στην κατάταξη του αγώνα.

Παρόλα αυτά θα ξεκινήσει ως 10ος, αφού έχει και ποινή 5 θέσεων, ενώ ο Φερστάπεν κέρδισε επιπλέον δύο βαθμούς στη βαθμολογία των οδηγών, ανεβαίνοντας στο +21 στην πρώτη θέση. Θα ξεκινήσει δε, δεύτερος στο Γκραν Πρι της Βραζιλίας, με τρίτο τον Σάινθ.

Your polesitter for Sunday’s race in Sao Paulo 👌@ValtteriBottas defended hard for 24 laps to win the Sprint!#BrazilGP 🇧🇷 #F1Sprint pic.twitter.com/fFCi2iK2JB