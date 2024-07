Formula 1: Ποινή 10 θέσεων στον Φερστάπεν για το Σπα

Η Reb Bull πήρε την απόφαση να προχωρήσει σε αλλαγή του κινητήρα του Φερστάπεν ενόψει του βελγικού Grand Prix της Formula 1 στο Σπα, με αποτέλεσμα ο παγκόσμιος πρωταθλητής να ξεκινήσει με ποινή δέκα θέσεων.

Η McLaren έχει γίνει εξαιρετικά ανταγωνιστική στους τελευταίους αγώνες, με τον Μαξ Φερστάπεν να έχει αρχίσει να δυσκολεύεται στους αγώνες του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1.

Έτσι, η Red Bull αποφάσισε να αλλάξει κινητήρα στον 3 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Αυτή η αλλαγή θα στοιχίσει 10 θέσεις στον Φερστάπεν στον αγώνα της Κυριακής (28/7) στο Σπα.

