Ο Μαξ Φερστάπεν τερμάτισε πρώτος στο Grand Prix της Σουζούκα και αναδείχτηκε μαθηματικά πρωταθλητής για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη Formula 1.

Ο Μαξ Φερστάπεν κατάφερε να αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής για δεύτερη σερί σεζόν παρόλο που οι αντίξοες συνθήκες λόγω καταρρακτώδους βροχής δυσχέραιναν το έργο του.

Ο Ολλανδός «πιλότος» της Red Bull, είδε πρώτος την καρό σημαία Grand Prix της Σουζούκα, καθώς οι οδηγοί ολοκλήρωσαν τους 28 από τους 53 γύρους του αγώνα.

Ο αγώνας, διεκόπη στον τρίτο από τους 53 γύρους που είχαν προγραμματισθεί αρχικά, λόγω των καιρικών συνθηκών, αλλά και δύο αποχωρήσεων και άρχισε ξανά μετά την πρώτη δοκιμή της πίστας, πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας, στις 10:23 ώρα Ελλάδας.

Δεδομένου ότι ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari, Σαρλ Λεκλέρκ τερμάτισε στην δεύτερη θέση, η «στέψη» του Φερστάπεν πήρε μετάθεση για τον αγώνα, που θα γίνει σε δύο εβδομάδες στο Τέξας.

Leclerc has been handed a 5-second penalty for cutting the chicane at the end



That means Perez now finishes second, Leclerc drops to third #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/Tj3iQXmYk4