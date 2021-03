Στην πρώτη θέση της εκκίνησης και με… διαφορά! Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε την pole position στο πρώτο Grand Prix της σεζόν –στο Μπαχρέιν- με την Red Bull Racing Honda του, αφήνοντας πίσω του τον πρωταθλητή, Λιούις Χάμιλτον και τον Βαλτέρι Μπότας. Απίστευτο περιστατικό, με τον Ολλανδό πιλότο να ρίχνει τούρτα στο πρόσωπο του Ντέιβιντ Κούλθαρντ.

Είχε φανεί από τα ελεύθερα δοκιμαστικά στο Μπαχρέιν. Ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull Racing Honda πήρε την πρώτη pole position της σεζόν της χρονιάς, κάνοντας τον καλύτερο χρόνο στη συγκεκριμένη πίστα.

Ο Ολλανδός πιλότος… σάρωσε τον ανταγωνισμό, αφήνοντας δεύτερο τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή, Λιούις Χάμιλτον με απόσταση 0,388 δευτερολέπτων. Από την τρίτη θέση εκκίνησης θα αρχίσει ο Βαλτέρι Μπότας με την έτερη Mercedes.

Η Ferrari του Λεκλέρκ θα εκκινήσει από στην τέταρτη θέση, ενώ το το «κόκκινο» μονοθέσιο του Σανθ σθα βρεθεί την όγδοη. Ο Φερνάντο Αλόνσο στην επανεμφάνισή του με το μονοθέσιο της Alpine θα εκκινήσει ένατος.

Ο Σεμπάστιαν Φέτελ με την Aston Martin απογοήτευσε, αφού θα ξεκινήσει τον αυριανό αγώνα από τη 18η θέση. Ο γιος του Μίκαελ Σουμάχερ, Μικ, θα είναι 19ος.

Να αναφέρουμε ότι ο νικητής είχε μια… νόστιμη έκπληξη προς τον παλαίμαχο πιλότο, Ντέιβιντ Κούλθαρντ (είχε το ρόλο των συνεντεύξεων εντός πίστας).

Ο Ολλανδός πιλότος πλησίασε τον Σκωτσέζο με μια τούρτα, λόγω των σημερινών γενεθλίων του δεύτερου. Από τη χαρά του όμως.. δεν κρατήθηκε και του την έφερε στα μούτρα. Ο έκπληκτος Κούλθαρντ –πάντως- δέχθηκε το αστείο του Φερστάπεν, δείχνοντας να μην έχει παρεξηγηθεί.

