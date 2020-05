Το NBA συνεχίζει να ψάχνει τρόπους για τη συνέχιση της σεζόν και το πιο πιθανό σενάριο θέλει τις ομάδες να συγκεντρώνονται σε ένα μέρος, ώστε να προφυλαχθούν από τον κορονοϊό.

Εδώ και μήνες “ακούγεται” το ενδεχόμενο το Λας Βέγκας να επιλεγεί ως πόλη που θα φιλοξενήσει τους παίκτες για να γίνουν οι τελευταίοι αγώνες της σεζόν και τα πλέι οφ για τον πρωταθλητή του NBA, αλλά τελικά το φαβορί φαίνεται ότι είναι η Disney World στο Ορλάντο.

Όπως μεταφέρουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, οι ιθύνοντες του NBA έχουν ήδη επαφές με το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο της χώρας, το οποίο από την πλευρά του έχει αρχίσει τις προετοιμασίες για να δείξει ότι μπορεί να δεχθεί χιλιάδες ανθρώπους και αγώνες στην ευρύτερη περιοχή.

Ακόμη πάντως δεν είναι βέβαιο αν θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν τη σεζόν στο NBA, με τον κομισάριο Άνταμ Σίλβερ να υποστηρίζει ότι «εάν ένα θετικό τεστ θα μας έκλεινε ξανά, πιθανότατα δεν πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το μονοπάτι».

Developing – Orlando's Walt Disney World Resort is on track to win the bid to become the NBA’s playing site to resume the 2019-20 season, with hope emerging of games tipping off by mid-July.



Details from @ShamsCharania & @sam_amick ⤵️