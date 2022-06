Με επίσημη ανακοίνωση της η UEFA απολογήθηκε στους φιλάθλους που βρέθηκαν στο Παρίσι, για τα όσα δυσάρεστα βίωσαν στο Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα όσα μελανά διαδραματίστηκαν πριν τον τελικό του Champions League μεταξύ της Λίβερπουλ και της Ρεάλ Μαδρίτης, στο “Stade de France” του Παρισιού (με αποτέλεσμα να καθυστερήσει για περισσότερο από μισή ώρα η έναρξη της αναμέτρησης και να υπάρξει και ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις), συνεχίζουν να απασχολούν τις δυο φιναλίστ και την UEFA.

Θυμίζουμε ότι έξω από το «Stade de France» επικράτησε πανικός κι αρκετός κόσμος (οι Γάλλοι κατηγόρησαν αυτούς της Λίβερπουλ) μπήκε στο γήπεδο με πλαστά εισιτήρια ή χωρίς να έχει καν στην κατοχή του το «μαγικό χαρτάκι», με αποτέλεσμα το ματς να ξεκίνησε με 40 λεπτά καθυστέρηση!

Να αναφέρουμε ακόμα ότι -νωρίτερα μέσα στην ημέρα- η Ρεάλ Μαδρίτης εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, ζητώντας από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία να εξηγήσει τα κριτήρια με τα οποία επελέγη το Παρίσι και το “Stade de France” για να φιλοξενήσει τον τελικό (σ.σ. αρχικά ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στην Αγία Πετρούπολη). Επιπρόσθετα, η «βασίλισσα» απαίτησε εξηγήσεις, γιατί οι φίλαθλοί της έμειναν απροστάτευτοι -όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση- με αποτέλεσμα να δεχθούν επιθέσεις και να βρεθούν πολλοί στο νοσοκομείο

Περίπου μια εβδομάδα μετά, η UEFA απηύθυνε συγγνώμη στους φιλάθλους που επηρεάστηκαν απ’ όσα διαδραματίστηκαν στον τελικό του Champions League, μετά την απάτη των εισιτηρίων και το πρόβλημα εισόδου των φιλάθλων που αμαύρωσαν την καταληκτική «μάχη» της διοργάνωσης στο «Stade de France» στο Παρίσι το περασμένο Σάββατο (28/5).

«Η UEFA επιθυμεί να ζητήσει ειλικρινά συγγνώμη από όλους τους θεατές που βίωσαν τρομακτικά και οδυνηρά γεγονότα κατά την προετοιμασία του τελικού του UEFA Champions League στο Παρίσι, σε μία νύχτα που θα έπρεπε να αποτελεί γιορτή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Κανένας ποδοσφαιρόφιλος δεν πρέπει να τεθεί σε αυτή την κατάσταση και αυτό δεν πρέπει να συμβεί ξανά. Για τον σκοπό αυτό, αμέσως μετά τα γεγονότα, η UEFA ανέθεσε μια Ανεξάρτητη Αναθεώρηση για τον εντοπισμό των ελλείψεων και των ευθυνών όλων των φορέων που εμπλέκονται στη διοργάνωση του τελικού και δημοσίευσε σήμερα τους Όρους Εντολής για αυτήν την αξιολόγηση», αναφέρει χαρακτηριστικά στο ξεκίνημα της ανακοίνωσής της η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία στη συνέχεια προσθέτει πως οι έρευνες συνεχίζονται.

