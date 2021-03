Αγωνία στους Φιλαντέλφια 76ers. Ο Τζοέλ Εμπίιντ τραυματίστηκε στην τρίτη περίοδο του αγώνα με τους Γουίζαρντς.

Οι Φιλαντέλφια 76ers διέσυραν με 127-101 τους Γουίζαρντς, ωστόσο η… χαρά περιορίστηκε. Στους νικητές σήμανε συναγερμός, λόγω του τραυματισμού του Τζοέλ Εμπίντ, στο αριστερό γόνατο.

Ο Καμερουνέζος σέντερ κάρφωσε σε μια φάση στην τρίτη περίοδο του αγώνα, όταν έπειτα από ένα κάρφωμα που έκανε είδε το αριστερό του γόνατο να κάνει υπερέκταση, με αποτέλεσμα να πέσει σφαδάζοντας στο παρκέ και στη συνέχεια να αποχωρήσει για τα αποδυτήρια.

Οι 76ers κάθονται σε… αναμμένα κάρβουνα, περιμένοντας τα αποτελέσματα της μαγνητικής. Παρά τον τραυματισμό του, ήταν πρώτος σκόρερ της ομάδας με 23 πόντους, ενώ ακολούθησαν οι Κορκμάζ και Μίλτον (από 18 πόντους).

Για τους Γουίζαρντς, ο Ράσελ Γουέστμπρουκ είχε 25 πόντους και ο Μπράντλι Μπιλ 19 πόντους.

Prayers up for Joel Embiid after he left the game with a leg injury. pic.twitter.com/ctvyaxWnaf