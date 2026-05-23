Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Κατέκτησαν το Champions League γυναικών οι «μπλαουγκράνα»

Η Μπαρτσελόνα “διέλυσε” με 4-0 τη Λιόν και κατέκτησε το Champions League Γυναικών, επιστρέφοντας στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου μετά από δύο χρόνια.

Στον τελικό του Champions League Γυναικών που διεξήχθη στο «Ullevaal Stadion» στο Όσλο της Νορβηγίας, η Μπαρτσελόνα έκανε… πάρτι κόντρα στη Λιόν και έφθασε με επιβλητικό τρόπο στην κατάκτηση του 4ου τροπαίου της ιστορίας της.

Η πολυνίκης του θεσμού Λιόν είχε ένα ακυρωμένο γκολ μέσω VAR στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο ολοκληρώθηκε έτσι με σκορ 0-0, αλλά “κατέρρευσε” στο δεύτερο μέρος, με τους “μπλανουγκράνα” να βρίσκουν τέσσερα γκολ μετά το 55′.

Σε εκείνο το σημείο άνοιξε το σκορ η Παγιόρ, η οποία “καθάρισε” το ματς με το δεύτερο προσωπικό της τέρμα στο 70′, για να ακολουθήσουν δύο τέρματα από την Παραγουέλο στο 90’ και το 90’+3’, που έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση της ομάδας γυναικών των Καταλανών.

Η Λιόν έμεινε έτσι στις 8 κατακτήσεις του τροπαίου.