Μπολόνια – Ίντερ 3-3: Φινάλε με ισοπαλία για τους πρωταθλητές της Serie A

Η Ίντερ κατάφερε να επιστρέψει από το 3-1 κόντρα στην Μπολόνια και πάρει την ισοπαλία με 3-3 στο τελευταίο της παιχνίδι στη σεζόν, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέκτησε τον τίτλο της Serie A.

Έχοντας αναδειχθεί εδώ και καιρό πρωταθλήτρια Ιταλίας, η Ίντερ μπήκε χωρίς άγχος στον αγώνα για την τελευταία αγωνιστική της Serie A, αλλά έκανε… δώρο δύο γκολ στην Μπολόνια και χρειάστηκε να “παλέψει” μέχρι τέλους για να αποφύγει την ήττα.

Παρότι προηγήθηκε με τον ΝτιΜάρκο στο 22′, η ομάδα του Κίβου δέχθηκε τρία γκολ στη συνέχεια της αναμέτρησης και έφθασε στην ισοπαλία με σκόρερ τους Εσπόζιτο (64′) και Ντιούφ (86′), για να κλείσει με θετικό τρόπο την… αυλαία της στο φετινό πρωτάθλημα.