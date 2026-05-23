Αθλητικά

Μπολόνια – Ίντερ 3-3: Φινάλε με ισοπαλία για τους πρωταθλητές της Serie A

Με γκολ στο 86' απέφυγαν την ήττα οι «νερατζούρι»
Ο Λαουτάρο Μαρτίνεζ
Ο Λαουτάρο Μαρτίνεζ κόντρα στην Μπολόνια / Davide Casentini / Zuma Press / Profimedia
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Ίντερ κατάφερε να επιστρέψει από το 3-1 κόντρα στην Μπολόνια και πάρει την ισοπαλία με 3-3 στο τελευταίο της παιχνίδι στη σεζόν, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέκτησε τον τίτλο της Serie A.

Έχοντας αναδειχθεί εδώ και καιρό πρωταθλήτρια Ιταλίας, η Ίντερ μπήκε χωρίς άγχος στον αγώνα για την τελευταία αγωνιστική της Serie A, αλλά έκανε… δώρο δύο γκολ στην Μπολόνια και χρειάστηκε να “παλέψει” μέχρι τέλους για να αποφύγει την ήττα.

Παρότι προηγήθηκε με τον ΝτιΜάρκο στο 22′, η ομάδα του Κίβου δέχθηκε τρία γκολ στη συνέχεια της αναμέτρησης και έφθασε στην ισοπαλία με σκόρερ τους Εσπόζιτο (64′) και Ντιούφ (86′), για να κλείσει με θετικό τρόπο την… αυλαία της στο φετινό πρωτάθλημα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
361
279
125
96
95
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo