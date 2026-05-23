Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Αυτοί είναι οι διαιτητές του τελικού στο Final Four της Euroleague

Ράντοβιτς, Λότερμοζερ και Όλεγκς Λάτισεβς στην 3άδα των διαιτητών του τελικού της Αθήνας
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την αυριανή (24/05/26, 21:00, Live από το Newsit.gr) αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο μεγάλο τελικό του Final Four της Euroleague και πλέον έμαθε και τους διαιτητές του αγώνα.

Η Euroleague έκανε γνωστό ότι το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης στο ματς του τροπαίου στο Final Four της Αθήνας, θα είναι διαιτητές οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Μαυροβούνιο) Ρόμπερτ Λότερμοζερ (Γερμανία) και Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία).

Οι τρεις έμπειροι διαιτητές θα βρεθούν για μία ακόμη φορά στο Telekom Center Athens, αφού ήταν διαιτητές και στα παιχνίδια των ημιτελικών της διοργάνωσης.

