Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Γκάφα της Euroleague και αλλαγή ατάκας σε ανάρτηση για τον τελικό του Final Four

Αναγκάστηκε να κατεβάσει την αρχική της ανάρτηση με του καλάθι του Γιουλ η Euroleague
Το καλάθι του Γιούλ
Το καλάθι του Γιούλ στον τελικό με τον Ολυμπιακό (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Ο Ολυμπιακός θα βρεθεί αύριο (24/05/26, 21:00, Live από το Newsit.gr) αντιμέτωπος για τέταρτη φορά με τη Ρεάλ Μαδρίτης σε τελικό του Final Four της Euroleague, με την ιστορία των δύο ομάδων να οδηγεί σε… γκάφα τους διοργανωτές.

Η Euroleague θέλησε να κάνει μία ανάρτηση για τον τελικό του Final Four στην Αθήνα και ανέβασε μία φωτογραφία με το καλάθι του Γιουλ που έκρινε την αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, την τελευταία φορά που δύο ομάδες διεκδίκησαν τον τίτλο ως αντίπαλοι το 2023.

Στη λεζάντα έγραψε όμως μία ατάκα που έφερε αντιδράσεις. «21.05.2023. Η ιστορία γράφτηκε. Αύριο η ιστορία αλλάζει», ήταν το αρχικό μήνυμα των διοργανωτών, με αποτέλεσμα να προκληθεί σάλος και να αναγκαστεί η Euroleague να κατεβάσει την ανάρτηση και να κάνει νέα με τη λεζάντα: «Αύριο η ιστορία θα γραφτεί ξανά».

Στην αρχική ανάρτηση θεωρήθηκε ότι προαναγγέλλει νίκη του Ολυμπιακού και προφανώς δεν ήταν αυτός ο στόχος της Euroleague.

