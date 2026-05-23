Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη 3-0: Ο Χάρι Κέιν «υπέγραψε» με χατ-τρικ την κατάκτηση του Κυπέλλου Γερμανίας

Η Μπάγερν Μονάχου επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της και στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας, επικρατώντας άνετα με 3-0 της Στουτγκάρδης, για να φθάσει στην κατάκτηση του τροπαίου και στο νταμπλ στη σεζόν.

Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Χάρι Κέιν, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 55ο λεπτό του τελικού και στη συνέχεια πέτυχε δύο ακόμη τέρματα, για να βάλει με ένα προσωπικό χατ-τρικ, την “υπογραφή” του και στο Κύπελλο Γερμανίας, για λογαριασμό της Μπάγερν Μονάχου.

Η Στουτγκάρδη “πάλεψε” το ματς στο πρώτο ημίχρονο και είχε ευκαιρίες για την ισοφάριση μετά το πρώτο γκολ του Χάρι Κέιν, αλλά κατέρρευσε στο τελευταίο δεκάλεπτο, οπότε και δέχθηκε δύο ακόμη τέρματα, για την απόλυτη επικράτηση των “Βαυαρών” στο παιχνίδι.

Η Μπάγερν Μονάχου κατέκτησε έτσι για 21η φορά στην ιστορία της το Κύπελλο Γερμανίας, ενώ πανηγύρισε το νταμπλ στη χώρα της, για πρώτη φορά μετά από 6 ολόκληρα χρόνια.

Το top10 των κατακτήσεων στο Κύπελλο Γερμανίας