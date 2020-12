Premier League: Κρούσματα κορονοϊού στη Σίτι! Αναβλήθηκε το παιχνίδι με την Έβερτον

Μετά τους Γουόκερ και Ζεσούς, η Μάντσεστερ Σιτι φαίνεται ότι έχει και νέα κρούσματα κορονοϊού στην ομάδα, με αποτέλεσμα να αναβληθεί και ο αγώνας με την Έβερτον για την Premier League.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έχει πια πέντε νέα θετικά τεστ στον κορονοϊό, σύμφωνα με τα αγγλικά ΜΜΕ, γεγονός που ανάγκασε την Premier League στην απόφαση να αναβάλει το παιχνίδι με την Έβερτον.

Τα “ζαχαρωτά” ήθελαν να συνεχίσουν τη φετινή εκπληκτική τους πορεία στο πρωτάθλημα (είναι στη δεύτερη θέση) με μία ακόμη μεγάλη νίκη, αλλά έχασαν προς το παρόν την ευκαιρία τους, όπως ανακοίνωσε κι επίσημα ο ίδιος ο σύλλογος.

🔵 | Following a Premier League Board Meeting this afternoon, #EFC has been informed that tonight’s fixture against @ManCity has been postponed on medical grounds due to an increase in cases of COVID-19 in the Manchester City squad.