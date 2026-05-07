«Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε πρόταση στον Λορέντζο Μπράουν» σύμφωνα με ισραηλινό Μέσο

Ο Λορέντζο Μπράουν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού / ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Ο ΠΑΟΚ αναμένεται να “εκτοξεύσει” το μπάτζετ του για τη νέα σεζόν και μεταξύ των παικτών που “κοιτάει”, φαίνεται ότι είναι και ο Λορέντζο Μπράουν, που θα αποχωρήσει από την Αρμάνι Μιλάνο.

Μετά από μία μεγάλη καριέρα στη Euroleague, ο 36χρονος Λορέντζο Μπράουν έχει αρχίσει να αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και σύμφωνα με το “Israel Hayom”, η καλύτερη πρόταση που έχει είναι από τον ΠΑΟΚ.

Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει ότι «η πιο ενδιαφέρουσα προσφορά που υπάρχει αυτή τη στιγμή για τον Μπράουν είναι αυτή του ΠΑΟΚ», σημειώνοντας ότι η ελληνική ομάδα θα αυξήσει το μπάτζετ της την επόμενη σεζόν, με τον Αντρέα Τρινκιέρι στον πάγκο του.

