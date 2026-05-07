Μαρτίνεθ: Δεν είμαι πολύ περήφανος για ό,τι έγινε, σέβομαι τον κόουτς Αταμάν και τον Παναθηναϊκό

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ μίλησε στα ελληνικά Μέσα πριν το τέταρτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στο Telekom Center για τα πλέι οφ της Euroleague.

Ο Ισπανός προπονητής της Βαλένθια δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στο επεισόδιο με τον Εργκίν Αταμάν στο τρίτο παιχνίδι της σειράς που οδήγησε τους δύο προπονητές στα αποδυτήρια από το τρίτο δεκάλεπτο.

“Δεν είμαι πολύ περήφανος για ό,τι έγινε”, εξήγησε ο Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος εξέφρασε τον σεβασμό του στον Εργκίν Αταμάν και τον Παναθηναϊκό.

“Το Game 4 θα είναι όπως και τα τρία προηγούμενα, πολύ ισορροπημένα ματς, σκληρά, με ποιοτικούς παίκτες. Πρέπει να περιμένουμε ένα σκληρό παιχνίδι και από τις δύο πλευρές, που ίσως να κριθεί στα τελευταία δευτερόλεπτα, όπως και τα προηγούμενα παιχνίδια. Ο Πουέρτο θα είναι εκτός για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Χρειάζεται μία εβδομάδα, ίσως και δύο.

Πρώτα από όλα δεν είμαι πολύ περήφανος για ό,τι έγινε χθες. Ήταν η πρώτη μου τεχνική ποινή όλη τη σεζόν, τόσο στην Ισπανία, όσο και στην EuroLeague. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη πρώτα στους διαιτητές, γιατί τους έβαλα σε πολύ δύσκολη θέση, σε μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση που χρειάστηκε να αποβάλλουν και τους δύο προπονητές.

Δεν είμαι χαρούμενος για αυτό που συνέβη, αλλά συνέβη. Ήμουν αγχωμένος γιατί στα προηγούμενα παιχνίδια ο κόουτς Αταμάν πίεζε τους διαιτητές και έκμεταλλευόταν τις τεχνικές ποινές. Χθες όταν ήμασταν μπροστά με 13 πόντους έκανε το ίδιο. Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και είχαμε πάρει ένα σημαντικό προβάδισμα και δεν ήθελα να συμβεί αυτό που είχε γίνει στα ματς που προηγήθηκαν.

Όμως αυτό είναι κάτι που βρίσκεται έξω από τις αξίες του αθλητισμού. Σίγουρα έχω σεβασμό για τον κόουτς Αταμάν και τον Παναθηναϊκό κι ελπίζω ότι θα κερδίσει το παιχνίδι όποιος παίζει καλύτερα. Αν είναι ο Παναθηναϊκός συγχαρητήρια, αν κερδίσουμε εμείς θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα καλό Game 5. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να σας πω”, δήλωσε ο προπονητής της Βαλένθια.