UFC: Το νοκ-άουτ της χρονιάς! Τον «γκρέμισε» με συγκλονιστική κλωτσιά (video)

Viral έγινε ο τρόπος με τον οποίο ο Joaquin Buckley έβγαλε νοκ άουτ τον Impa Kasanganay στο UFC Fight Island 5 που έγινε στο Άμπου Ντάμπι.

Μπορεί ο Kasanganay να έβγαλε άμυνα στην αρχική κλωτσιά του Buckley και μάλιστα να του έπιασε και το πόδι, αλλά η κίνηση του δεύτερου που ακολούθησε, άφησε τους πάντες με ανοικτό το στόμα.

Ο Buckley κινήθηκε αστραπιαία και με γυριστή κλωτσιά που θυμίζει ταινία από το Hollywood, βρήκε τον αντίπαλο του στο πρόσωπο και τον «ξάπλωσε», βγάζοντας τον νοκ-άουτ.

THE MOST UNBELIEVABLE KO IN UFC HISTORY 🤯 #UFCFightIsland5 pic.twitter.com/O7BOJg8h9c