ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 8-1 τελικό: Η Ένωση «ποδοπάτησε» τον αντίπαλό της

38'

ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 4-0 με τον Βάργκα

Ο Μάνταλος βρήκε με μακρινή μπαλιά τον Βάργκα μέσα στην περιοχή, ο Ούγγρος τη στόπαρε με το αριστερό, την έφερε μπροστά του και με το ίδιο πόδι εκτέλεσε τον Σακαλίδη για την ντοπιέτα και το 4-0 της Ένωσης.