ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 8-1 τελικό: Η Ένωση «ποδοπάτησε» τον αντίπαλό της

Η ΑΕΚ υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Πανσερραϊκό, στο δεύτερο παιχνίδι της στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ψάχνοντας να κάνει το 2/2 με ένα μεγάλο σκορ, καθώς η διαφορά τερμάτων παίζει ρόλο στις ισοβαθμίες και στην τελική βαθμολογία της συγκεκριμένης φάσης της διοργάνωσης.
Ευρεία νίκη της ΑΕΚ επί του Πανσερραϊκού με 8-1 για το Κ'υπελλο Ελλάδας
Ακυρώθηκε το γκολ του Ζίνι για οφσάιντ. Τρομερή προσπάθεια του Ζούμπκοφ, που είχε την ασίστ
με τον Βιτάλις να δίνει τη θέση του στον νεαρό φορ των ακαδημιών της ΑΕΚ, Αργύρη Αργυρίου.
Ο Μπαλαμώτης αρχηγός της ΑΕΚ με εντολή του Νίκολιτς, μετά την έξοδο του Βίντα από τον αγωνιστικό χώρο.
Καλοσκάμης και Χριστακόπουλος εντός, Βίντα και Ζοάο Μάριο εκτός
Μέσα Ηλιάδης και Πασάς αντί των Ρούμιαντσεβ και Κωτσόπουλου
Μέσα Ζίνι και Κουτέσα, εκτός Βάργκα και Μάνταλος
Ο Βάργκα αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από τον αγωνιστικό χώρο - Απογοητευμένος ο Ούγγρος επιθετικός
Εκτέλεση φάουλ του Λυκογιάννη, κεφαλιά του Βίντα, η μπάλα μόλις άουτ
ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Ο αρχηγός της Ένωσης πήρε την μπάλα από τον Ζουμπκόφ, έκανε υπέροχη ενέργεια και με πλασέ ακριβείας σημείωσε το έκτο τέρμα των κιτρινόμαυρων
Ασίστ ο Ζοάο Μάριο και γκολ ο Βιτάλις, με τακουνάκι μέσα από τη μικρή περιοχή
Ο Μάνταλος βρήκε με μακρινή μπαλιά τον Βάργκα μέσα στην περιοχή, ο Ούγγρος τη στόπαρε με το αριστερό, την έφερε μπροστά του και με το ίδιο πόδι εκτέλεσε τον Σακαλίδη για την ντοπιέτα και το 4-0 της Ένωσης.
Σέντρα του Μάνταλου από δεξιά, σουτ στην κίνηση του Πορτογ'αλου και τρίτο γκολ η Ένωση
Υπέροχη κάθετη ο Μάνταλος, ο Βάργκα απέφυγε τον αντίπαλο τερματοφύλακα -στην έξοδο που έκανε- και πλάσαρε για το 2-0 των γηπεδούχων
Αντεπίθεση των φιλοξενούμενων, ο Κωτσόπουλος από πλάγια θέση μέσα στην περιοχή πλάσαρε, ο Μπαλαμώτης σε ετοιμότητα μπλόκαρε
Έξυπνη μπαλιά του Ζοάο Μάριο από τα αριστερά -με το δεξί- η μπάλα έφτασε στο δεύτερο δοκάρι και στον Ζούμπκοφ, που ακό κοντά, έστειλε την μπάλα -ολομόναχος- στην εξωτερική πλευρα των δικτύων
Εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου, κεφαλιά του Έλληνα αμυντικού, η μπάλα στα δίχτυα για το 1-0
Νικητής ο Μπαλαμώτης σε τετ-α-τετ
Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες
Ο Πανσερραϊκός είχε γνωρίσει την ήττα με 1-0 εντός έδρας από τον Ατρόμητο, στο δικό του πρώτο ματς
Πανσερραϊκός (Αλέκος Βοσνιάδης): Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Αλιατίδης, Αρμουγκόμ, Οικονόμου, Ρουμιάντσεβ, Αδάμ, Μασκανάκης, Ζορζίνιο, Βερνάρδος, Κωτσόπουλος
Στον πάγκο για την ομάδα των Σερρών είναι οι Σουλούκος, Ηλιάδης, Μπίτζιος, Μορέιρα, Βασιλάκος, Μόμτσιος, Μωυσίδης, Πασάς.
Η σύνθεση της ΑΕΚ: Μπαλαμώτης - Γκεοργκίεφ, Βίντα, Αλεξίου, Λυκογιάννης - Ζούμπκοφ, Βιτάλις, Κάιρινεν, Ζοάο Μάριο - Μάνταλος, Βάργκα.
Στον πάγκο για την ΑΕΚ είναι οι Σαρακασίδης, Μπρινιόλι, Πήλιος, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Αριάγκα, Καλοσκάμης, Ρέλβας, Χριστακόπουλος, Αργυρίου, Σαχαμπό, Ζίνι.
Να αναφέρουμε ότι ο Κουτέσα (σ.σ. η μεταγραφή στη Σερβέτ “ναυάγησε”) επιστρέφει στην αποστολή της Ένωσης
Ξεχωρίζει η πρώτη παρουσία του Ζοάο Μάριο στο βασικό σχήμα
Κόντρα στους Σερραίους ο Μάρκο Νίκολιτς άλλαξε και τους 11 ποδοσφαιριστές στην ενδεκάδα του σε σχέση με το ματς της Τρίπολης
Η ΑΕΚ θα ψάξει νίκη με μεγάλο σκορ, καθώς η διαφορά τερμάτων παίζει ρόλο στις ισοβαθμίες και στην τελική βαθμολογία της συγκεκριμένης φάσης της διοργάνωσης
Θυμίζουμε ότι στο πρώτο της ματς στη League Phase, η ΑΕΚ επικράτησε εκτός έδρας του Νέστου Χρυσούπολης με 2-0
Νίκη με «μεγάλο» σκορ ψάχνει η Ένωση κόντρα στην ομάδα των Σερρών, με τον Μάρκο Νίκολιτς να κάνει ολικό ροτέισον στην 11άδα της ομάδας
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα ΑΕΚ – Πανσερραϊκός για την 3η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας