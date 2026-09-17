Αθλητικά

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 8-1 τελικό: Η Ένωση «ποδοπάτησε» τον αντίπαλό της

Νίκη με «μεγάλο» σκορ ψάχνει η Ένωση κόντρα στην ομάδα των Σερρών
ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 8-1 τελικό: Η Ένωση «ποδοπάτησε» τον αντίπαλό της
3η αγωνιστική στη League Phase στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας
Διαιτητής: Ζαμπαλάς / VAR: Μόσχος – AVAR: Ματσούκας
8 - 1
τελικό
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Η ΑΕΚ υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Πανσερραϊκό, στο δεύτερο παιχνίδι της στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ψάχνοντας να κάνει το 2/2 με ένα μεγάλο σκορ, καθώς η διαφορά τερμάτων παίζει ρόλο στις ισοβαθμίες και στην τελική βαθμολογία της συγκεκριμένης φάσης της διοργάνωσης.

19:36 | 17.09.2026
Από το newsit.gr καλή συνέχεια
19:34 | 17.09.2026

Ευρεία νίκη της ΑΕΚ επί του Πανσερραϊκού με 8-1 για το Κ'υπελλο Ελλάδας

19:34 | 17.09.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα
19:29 | 17.09.2026
90+1'
ΓΚΟΛ για τον Πανσερραϊκό, 8-1 με τον Ηλιάδη
19:29 | 17.09.2026
87'

Ακυρώθηκε το γκολ του Ζίνι για οφσάιντ. Τρομερή προσπάθεια του Ζούμπκοφ, που είχε την ασίστ

19:27 | 17.09.2026
19:23 | 17.09.2026
84'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 8-0 με σκόρερ τον Αλεξίου, με κοντινή προβολή, μετά από εκτέλεση κόρνερ
19:22 | 17.09.2026
78'
Τελευταία αλλαγή για την ΑΕΚ

με τον Βιτάλις να δίνει τη θέση του στον νεαρό φορ των ακαδημιών της ΑΕΚ, Αργύρη Αργυρίου.

19:14 | 17.09.2026
72'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 7-0 με τον Ζούμπλοφ, το πρώτο του με την κιτρινόμαυρη φανέλα
19:13 | 17.09.2026

Ο Μπαλαμώτης αρχηγός της ΑΕΚ με εντολή του Νίκολιτς, μετά την έξοδο του Βίντα από τον αγωνιστικό χώρο.

19:13 | 17.09.2026
70'
Διπλή αλλαγή για την ΑΕΚ

Καλοσκάμης και Χριστακόπουλος εντός, Βίντα και Ζοάο Μάριο εκτός

19:01 | 17.09.2026
62'
Διπλή αλλαγή και για τον Πανσερραϊκό

Μέσα Ηλιάδης και Πασάς αντί των Ρούμιαντσεβ και Κωτσόπουλου

19:01 | 17.09.2026
58'
Αλλαγές για την ΑΕΚ

 Μέσα Ζίνι και Κουτέσα, εκτός Βάργκα και Μάνταλος

18:57 | 17.09.2026

Ο Βάργκα αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από τον αγωνιστικό χώρο - Απογοητευμένος ο Ούγγρος επιθετικός

18:53 | 17.09.2026
55'
Δοκάρι για την ΑΕΚ, σε σουτ του Ζούμπκοφ
18:47 | 17.09.2026
50'
Σημαντική στιγμή για την ΑΕΚ

Εκτέλεση φάουλ του Λυκογιάννη, κεφαλιά του Βίντα, η μπάλα μόλις άουτ

18:45 | 17.09.2026

ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο

18:43 | 17.09.2026

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

18:42 | 17.09.2026
18:42 | 17.09.2026
18:41 | 17.09.2026
18:41 | 17.09.2026
18:38 | 17.09.2026
18:31 | 17.09.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
18:30 | 17.09.2026
45+1'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 6-0 με σκόρερ τον Μάνταλο

Ο αρχηγός της Ένωσης πήρε την μπάλα από τον Ζουμπκόφ, έκανε υπέροχη ενέργεια και με πλασέ ακριβείας σημείωσε το έκτο τέρμα των κιτρινόμαυρων

18:28 | 17.09.2026
44'
ΓΚΟλ για την ΑΕΚ, 5-0

Ασίστ ο Ζοάο Μάριο και γκολ ο Βιτάλις, με τακουνάκι μέσα από τη μικρή περιοχή

18:21 | 17.09.2026
38'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 4-0 με τον Βάργκα

Ο Μάνταλος βρήκε με μακρινή μπαλιά τον Βάργκα μέσα στην περιοχή, ο Ούγγρος τη στόπαρε με το αριστερό, την έφερε μπροστά του και με το ίδιο πόδι εκτέλεσε τον Σακαλίδη για την ντοπιέτα και το 4-0 της Ένωσης.

18:19 | 17.09.2026
35'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 3-0 με τον Ζοάο Μάριο

Σέντρα του Μάνταλου από δεξιά, σουτ στην κίνηση του Πορτογ'αλου και τρίτο γκολ η Ένωση

18:17 | 17.09.2026

Υπέροχη κάθετη ο Μάνταλος, ο Βάργκα απέφυγε τον αντίπαλο τερματοφύλακα -στην έξοδο που έκανε- και πλάσαρε για το 2-0 των γηπεδούχων

18:13 | 17.09.2026
33'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 2-0 με τον Βάργκα
18:03 | 17.09.2026
26'
Σημαντική στιγμή για τον Πανσερραϊκό

Αντεπίθεση των φιλοξενούμενων, ο Κωτσόπουλος από πλάγια θέση μέσα στην περιοχή πλάσαρε, ο Μπαλαμώτης σε ετοιμότητα μπλόκαρε

17:59 | 17.09.2026
17'
Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ

Έξυπνη μπαλιά του Ζοάο Μάριο από τα αριστερά -με το δεξί- η μπάλα έφτασε στο δεύτερο δοκάρι και στον Ζούμπκοφ, που ακό κοντά, έστειλε την μπάλα -ολομόναχος- στην εξωτερική πλευρα των δικτύων

17:59 | 17.09.2026
17:54 | 17.09.2026
17:48 | 17.09.2026
10'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 1-0, με τον Αλεξίου

Εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου, κεφαλιά του Έλληνα αμυντικού, η μπάλα στα δίχτυα για το 1-0

17:47 | 17.09.2026
3'
τεράστια ευκαιρία για τον Πανσερραϊκό

Νικητής ο Μπαλαμώτης σε τετ-α-τετ

17:44 | 17.09.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
17:40 | 17.09.2026

Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες

17:40 | 17.09.2026

Ο Πανσερραϊκός είχε γνωρίσει την ήττα με 1-0 εντός έδρας από τον Ατρόμητο, στο δικό του πρώτο ματς

17:34 | 17.09.2026

Πανσερραϊκός (Αλέκος Βοσνιάδης): Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Αλιατίδης, Αρμουγκόμ, Οικονόμου, Ρουμιάντσεβ, Αδάμ, Μασκανάκης, Ζορζίνιο, Βερνάρδος, Κωτσόπουλος

Στον πάγκο για την ομάδα των Σερρών είναι οι Σουλούκος, Ηλιάδης, Μπίτζιος, Μορέιρα, Βασιλάκος, Μόμτσιος, Μωυσίδης, Πασάς.

17:33 | 17.09.2026

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Μπαλαμώτης - Γκεοργκίεφ, Βίντα, Αλεξίου, Λυκογιάννης - Ζούμπκοφ, Βιτάλις, Κάιρινεν, Ζοάο Μάριο - Μάνταλος, Βάργκα.

Στον πάγκο για την ΑΕΚ είναι οι Σαρακασίδης, Μπρινιόλι, Πήλιος, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Αριάγκα, Καλοσκάμης, Ρέλβας, Χριστακόπουλος, Αργυρίου, Σαχαμπό, Ζίνι.

17:33 | 17.09.2026

Να αναφέρουμε ότι ο Κουτέσα (σ.σ. η μεταγραφή στη Σερβέτ “ναυάγησε”) επιστρέφει στην αποστολή της Ένωσης

17:33 | 17.09.2026

Ξεχωρίζει η πρώτη παρουσία του Ζοάο Μάριο στο βασικό σχήμα

17:33 | 17.09.2026

Κόντρα στους Σερραίους ο Μάρκο Νίκολιτς άλλαξε και τους 11 ποδοσφαιριστές στην ενδεκάδα του σε σχέση με το ματς της Τρίπολης

17:33 | 17.09.2026

Η ΑΕΚ θα ψάξει νίκη με μεγάλο σκορ, καθώς η διαφορά τερμάτων παίζει ρόλο στις ισοβαθμίες και στην τελική βαθμολογία της συγκεκριμένης φάσης της διοργάνωσης

17:27 | 17.09.2026

Θυμίζουμε ότι στο πρώτο της ματς στη League Phase, η ΑΕΚ επικράτησε εκτός έδρας του Νέστου Χρυσούπολης με 2-0

17:27 | 17.09.2026

Νίκη με «μεγάλο» σκορ ψάχνει η Ένωση κόντρα στην ομάδα των Σερρών, με τον Μάρκο Νίκολιτς να κάνει ολικό ροτέισον στην 11άδα της ομάδας

17:26 | 17.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα ΑΕΚ – Πανσερραϊκός για την 3η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας

17:26 | 17.09.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
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