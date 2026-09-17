Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Η βαθμολογία στη League Phase μετά τα «όργια» της ΑΕΚ – Δείτε φάσεις και γκολ

Η ΑΕΚ πάτησε… γκάζι σε ένα ακόμα ματς της στην Allwyn Arena και συνέτριψε με 8-1 τον Πανσερραϊκό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, έχοντας ως MVP τον ασύλληπτο Μάνταλο με ένα γκολ και τέσσερις (!) ασίστ.

Μετά την ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν έξι βαθμούς, με τους πρωταθλητές να υπερτερούν στη διαφορά τερμάτων (οι τρεις ομάδες έχουν δώσει από δυο ματς). Στη διαφορά των γκολ, η Ένωση είναι στο +9, οι ερυθρόλευκοι στο +5 και το τριφύλλι στο +3.



Θυμίζουμε ότι στη League Phase συμμετέχουν 16 ομάδες. Κάθε ομάδα θα δώσει τέσσερις αγώνες, με τη βαθμολογία να είναι ενιαία, σε έναν πίνακα. Στην προημιτελική φάση προκρίνονται απευθείας οι τέσσερις πρώτοι της κατάταξης, ενώ οι ομάδες που θα πλασαριστούν στις θέσεις 5-12 θα αναμετρηθούν σε μονά παιχνίδια στα πλέι-οφ (5ος-12ο, 6ος-11ο, 7ος με 10ο, 8ος-9ο). Οι τέσσερις που θα προκριθούν συμπληρώνουν το παζλ των προημιτελικών.

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Τα αποτελέσματα στην 3η αγωνιστική

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Νίκη Βόλου – Αστέρας Τρίπολης 0-3

Άρης – Μαρκό 1-0

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Κηφισιά – Παναθηναϊκός 0-2

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 0-1

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

Καλαμάτα – ΑΕΛ 1-1

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 8-1

Η βαθμολογία της League Phase

1. ΑΕΚ 6

2. Ολυμπιακός 6

3. Παναθηναϊκός 6

4. Αστέρα AKTOR 4

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5. ΟΦΗ 4

6. Άρης 4

7. ΠΑΟΚ 4

8. Ατρόμητος 3

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9. Καλαμάτα 2

10. Βόλος Elabet 1

11. Μαρκό 1

12. Κηφισιά Tutu Deals 1

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13. ΑΕΛ 1

14. Νίκη Βόλου 0

15. Νέστος Χρυσούπολης 0

16. Πανσερραικός 0