ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 8-1: Ονειρεμένη εμφάνιση από Μάνταλο και κιτρινόμαυρο «πάρτι» στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας

Ο Πέτρος Μάνταλος σε μεγάλα κέφια και Ένωση ήταν… χάρμα οφθαλμών! Μπορεί η ο Μάρκο Νίκολιτς να έκανε μαζικό ροτέισον στο ματς με τον Πανσερραϊκό, αλλά η ΑΕΚ δεν είχε πρόβλημα να “ποδοπατήσει” τον αντίπαλό της με 8-1, με τον αρχηγό της να έχει τέσσερις ασίστ και ένα γκολ. Η Ένωση όχι μόνο έκανε το 2/2 στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά το πέτυχε και με σκορ που την ανέβασε και στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Δείτε το live του αγώνα.

Βλέποντας την ΑΕΚ να έχει κάνει ολικό ροτέισον στην 11άδα της, ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να μπει επιθετικά στο ματς και να εκμεταλλευτεί το όποιο αγωνιστικό πρόβλημα θα μπορούσαν να εμφανίσουν οι “κιτρινόμαυροι’ Μάλιστα, στο 3′ έχασε μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Από τη σέντρα του Ζοέλ, η μπάλα παρέμεινε στην περιοχή της Ένωσης, ο Αλιατίδης προσπάθησε με προβολή να σκοράρει, αλλά ο Μπαλαμώτης βγήκε σωστά με το σώμα του και απομάκρυνε.

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Η ΑΕΚ προσπάθησε να βρει τα πατήματά της και με τους Μάνταλο, Ζοάο Μάριο, Κάιρινεν και Ζούμπκοφ να την τραβάνε στην επίθεση, έφτασε στο 1-0 με τον Αλεξίου. Στο 9 ο Μάνταλος εκτέλεσε ένα φάουλ από τα αριστερά και ο 21χρονος στόπερ με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, σημειώνοντας το πρώτο του γκολ με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Παίζοντας με μεγαλύτερη άνεση στη συνέχεια, η ΑΕΚ κυκλοφόρησε την μπάλα και προσπάθησε να “χτίσει” καλές επιθετικές προσπάθειες. Στο 17′ άγγιξε ένα νέο γκολ! Έξυπνη μπαλιά του Ζοάο Μάριο από τα αριστερά -με το δεξί- η μπάλα έφτασε στο δεύτερο δοκάρι και στον Ζούμπκοφ, που από κοντά, έστειλε την μπάλα -ολομόναχος- στην εξωτερική πλευρά των δικτύων.

Παρά την υπεροχή της, η ΑΕΚ έδειξε πρόβλημα στις αντεπιθέσεις του Πανσερραϊκού, με την ομάδα του Βοσνιάδη να πιέζει ψηλά στον αγωνιστικό χώρο. Σε μια από αυτές, στο 26′, ο Κωτσόπουλος επιχείρησε το πλασέ και βρήκε σε ετοιμότητα τον Μπαλαμώτη που μπλόκαρε σταθερά.

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Τα επόμενα λεπτά, η ΑΕΚ Στο 38′ ο αρχηγός της Ένωσης βρήκε τον Ούγγρο επιθετικό με τρομερή κάθετη και ο δεύτερος απέφυγε τον αντίπαλο τερματοφύλακα -στην έξοδο που έκανε- και πλάσαρε σε άδεια εστία για το 2-0. Δυο λεπτά μετά, ο Μάνταλος έβγαλε την μπαλιά από δεξιά και ο Ζοάο Μάριο -με σουτ στην κίνηση- έκανε από κοντά το 3-0.

Στο 38′ Μάνταλος βρήκε με μακρινή μπαλιά τον Βάργκα μέσα στην περιοχή, ο Ούγγρος τη στόπαρε με το αριστερό, την έφερε μπροστά του και με το ίδιο πόδι εκτέλεσε τον Σακαλίδη για το 4-0 της Ένωσης.

Το “πάρτι” της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί. Στο 44′ ο Ζουμπκόφ είδε τον Ζοάο Μάριο που έκανε την κίνηση και με ωραίο γύρισμα βρήκε τον Βιτάλις, ο οποίος με τακουνάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το 6-0 του πρώτου μέρους έχει την ϋπογραφή” του Πέτρου Μπανταλου. Ο αρχηγός της Ένωσης πήρε την μπάλα από τον Ζουμπκόφ, έκανε υπέροχη ενέργεια και με πλασέ ακριβείας σημείωσε το έκτο τέρμα των “κιτρινόμαυρων”.

Η ΑΕΚ συνέχισε να δίνει… θέαμα και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 51, από εκτέλεση φάουλ του Λυκογιάννη, ο Βίντα έστειλε -με κεφαλιά- την μπάλα ελάχιστα άουτ. Τέσσερα λεπτά μετά, ο Μάνταλος άνοιξε αριστερά για τον Ζοάο Μάριο, αυτός πάσαρε για τον Ζούμπκοφ, με τη μία το πλασέ του Ουκρανού μεσοεπιθετικού, στο κάθετο δοκάρι η μπάλα! Η Ένωση δέχθηκε όμως και άσχημα νέα από αυτή την αναμέτρηση. Στο 56′ ο Νίκολιτς είδε τον Βάργκα να γίνεται αναγκαστική αλλαγή, πιάνοντας τον οπίσθιο μηριαίο.

Το ματς συνεχίστηκε σε πιο χαμηλούς ρυθμούς με τις δυο ομάδες να προχωρούν σε αρκετές αλλαγές. Η ΑΕΚ, πάντως, σήκωσε για μια ακόμα φορά τους οπαδούς της από τα καθίσματά τους. Στο 72′ ο Ζούμπκοφ έπιασε υπέροχο πλασέ και νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρε για το 7-0 και το πρώτο του γκολ με την Ένωση.

Το 8-0 υπέρ της ΑΕΚ διαμορφώθηκε στο 84′ με τον Αλεξίου να σκοράρει με κοντινή προβολή, μετά από εκτέλεση κόρνερ. Δυο λεπτά μετά, η ΑΕΚ πέτυχε και νέο γκολ με τον Ζίνι, αλλά ακυρώθηκε για οφσάιντ του σκόρερ. Το τελικό 8-1 διαμορφώθηκε στο πρώτο λεπ΄το των καθυστερήσεων, μετά από αναστάτωση στην άμυνα της Ένωσης και κοντινό σουτ του Ηλιάδη.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπαλαμώτης, Λυκογιάννης, Βίντα (70′ Χριστακόπουλος), Αλεξίου, Γκεοργκίεφ, Κάιρινεν, Βιτάλις (78′ Αργυρίου), Ζοάο Μάριο (70′ Καλοσκάμης), Ζούμπκοφ, Μάνταλος (59′ Ζίνι), Βάργκα (59′ Κουτέσα)

Πανσερραϊκός (Αλέκος Βοσνιάδης): Σακαλίδης, Αρμουγκόμ, Καρασαλίδης, Αλιατίδης, Αδάμ, Ρούμιαντσεβ (62′ Ηλιάδης), Οικονόμου (46′ Ρομέρο), Ζορζίνιο (46′ Μωυσίδης), Μασκανάκης (74′ Πολιτάκης), Βερνάρδος, Κωτσόπουλος (62′ Πασάς)

Διαιτητής: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Βοηθοί: Μάτσας (Ηρακλείου), Παπαδοπούλου (Μακεδονίας).

VAR: Μόσχου (Λασιθίου)

ΑVAR: Ματσούκας (Εύβοιας)