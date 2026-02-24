Αθλητικά

ΑΕΚ: Κιτρινόμαυρη «τρέλα» για το ματς στο Βόλο, οι οπαδοί «εξαφάνισαν» 8.000 εισιτήρια μέσα σε λίγες ώρες

Θα ανοίξουν και άλλες θύρες για τους Ενωσίτες στο Πανθεσσαλικό
ΦΩΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΦΩΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ / EUROKINISSI

Οι οπαδοί της ΑΕΚ ετοιμάζονται να δώσουν δυναμικό «παρών» στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού, στο προσεχές ματς με τον Βόλο, για την 23η αγωνιστική στη Super League (01.03.2026, 17:30).

Κάτι που επιβεβαιώθηκε μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που βγήκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια. Οι φίλοι της ΑΕΚ εξάντλησαν μέσα σε λίγες ώρες 8.000 εισιτήρια, που αφορούσαν τις αρχικές θύρες του γηπέδου!

Από πλευράς Ένωσης αυτό που ζητήθηκε ήταν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια και συγκεκριμένα πάνω από 10.000 και ήδη το πρώτο πακέτο… εξαφανίστηκε! Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, αναμένεται να ανοίξουν επιπλέον θύρες στο Πανθεσσαλικό, με νέα εισιτήρια να τίθενται προς πώληση το επόμενο διάστημα, ώστε να καλυφθεί η μεγάλη ζήτηση.

