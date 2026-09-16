ΑΕΚ: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια των φιλάθλων της Ένωσης για το εκτός έδρας ματς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Champions League

Η ΑΕΚ με ανακοίνωσή της ενημέρωσε τους φιλάθλους της για την κυκλοφορία των εισιτηρίων για το ματς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (14/10/26, 22:00) στο Champions League για την 2η αγωνιστική της League Phase.

Το ματς της ΑΕΚ με την Σαχτάρ Ντόνετσκ θα γίνει στο Λονδίνο, λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία και συγκεκριμένα στο Στάμφορντ Μπριτζ με τους φίλους της Ένωσης να μπορούν να κλείσουν τη θέση τους για τον κρίσιμο αγώνα του Champions League.

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Η τιμή των εισιτηρίων είναι στα 50 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι άρχισε η διαδικασία προαγοράς εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 22:00 (20:00 τοπική) στο Στάμφορντ Μπριτζ του Λονδίνου.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι 50 ευρώ. Οι φίλαθλοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία προαγοράς εισιτηρίου, θα το παραλάβουν σε δεύτερο χρόνο, μαζί με τις αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο τους στο γήπεδο».