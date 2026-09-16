Αθλητικά

ΑΕΚ: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια των φιλάθλων της Ένωσης για το εκτός έδρας ματς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Champions League

Η αναμέτρηση θα γίνει στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο Στάμφορντ Μπριτζ
Οι φίλοι της ΑΕΚ
Οι φίλοι της ΑΕΚ στο ματς με τη ΛΑΣΚ/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η ΑΕΚ με ανακοίνωσή της ενημέρωσε τους φιλάθλους της για την κυκλοφορία των εισιτηρίων για το ματς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (14/10/26, 22:00) στο Champions League για την 2η αγωνιστική της League Phase.

Το ματς της ΑΕΚ με την Σαχτάρ Ντόνετσκ θα γίνει στο Λονδίνο, λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία και συγκεκριμένα στο Στάμφορντ Μπριτζ με τους φίλους της Ένωσης να μπορούν να κλείσουν τη θέση τους για τον κρίσιμο αγώνα του Champions League.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι στα 50 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι άρχισε η διαδικασία προαγοράς εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 22:00 (20:00 τοπική) στο Στάμφορντ Μπριτζ του Λονδίνου.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι 50 ευρώ. Οι φίλαθλοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία προαγοράς εισιτηρίου, θα το παραλάβουν σε δεύτερο χρόνο, μαζί με τις αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο τους στο γήπεδο».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
261
190
152
98
94
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo