Κηφισιά – Παναθηναϊκός: Τιμήθηκαν Τετέι και Παντελίδης, με τον Έλληνα εξτρέμ να εμφανίζεται με πατερίτσα στο γήπεδο

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την εκτός έδρας την Κηφισιά για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, με τους Ανδρέα Τετέι και Παύλο Παντελίδη να βρίσκονται απέναντι στην παλιά τους ομάδα.

Πριν τη σέντρα του αγώνα με τον Παναθηναϊκό έτσι, η Κηφισιά βράβευσε τους δύο πρώην ποδοσφαιριστές της, με τον Ανδρέα Τετέι και τον Παύλο Παντελίδη να παίρνουν τιμητικές εμφανίσεις από τους ανθρώπους των γηπεδούχων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Έλληνας εξτρέμ εμφανίστηκε μάλιστα με πατερίτσα στον αγωνιστικό χώρο για να πάρει τη φανέλα του, αφού ακόμη βρίσκεται στο πρώτο στάδιο της αποθεραπείας του, μετά το σοβαρό τραυματισμό του πριν το ξεκίνημα της σεζόν.

Η Κηφισιά βράβευσε όμως και τον Στέφανο Κοτσόλη, ο οποίος είχε πόστο στην αθηναϊκή ομάδα, πριν αναλάβει τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.