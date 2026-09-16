Βαγγέλης Λιόλιος: «Τα έβαλα με ένα σύστημα που έλεγχε τα πάντα – Πληρώνουμε κάθε χρόνο την ασφάλεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο»

Ο Βαγγέλης Λιόλιος έδωσε συνέντευξη Τύπου για τα πέντε χρόνια της προεδρίας του στην ΕΟΚ και μίλησε για όλους και για όλα, κάνοντας μάλιστα αναφορά και στην ασφάλεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο και το λόγο της απουσίας του από τα παράθυρα.

Στην απολογιστική συνέντευξη που έδωσε ο Βαγγέλης Λιόλιος έκανε αναφορά και σε ένα σύστημα που έλεγχε τα πάντα στην ΕΟΚ. Χαρακτηριστικά δήλωσε «τα έκοψα όλα» και υπογράμμισε ότι αν δεν καθαρίσει το ελληνικό μπάσκετ δεν θα φύγει από τη θέση του.

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Ο πρόεδρος της ΕΟΚ εξήγησε και την κατάσταση με την προεδρία του Προμηθέα τονίζοντας ότι έχει το δικαίωμα να είναι πρόεδρος στην ομάδα της Πάτρας και πως ήταν δική του επιλογή να μην είναι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βαγγέλη Λιόλιου

Για την κατάσταση στην ΕΟΚ και όσα έχει αντιμετωπίσει στην πενταετή θητεία του: «Θα πρέπει όλα τα πράγματα να φανούν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν ισχύει. Θα φανεί αυτό λίαν συντόμως. Σε αυτό που μου λέτε, την πολιτική ευθύνη ποιος θα την πάρει; Μου φέρατε κάτι σαν δεδομένο. Όσο ήμουν στην πλευρά ενός ιδιοκτήτη ομάδας έβλεπα πώς λειτουργούσαν τα πράγματα στο μπάσκετ. Δεν μου άρεσε αυτό. όπως και σε πολλές ομάδες. Έκοψα ένα σύστημα 40 ετών ελέγχου, εξαρτήσεων. Μούδιασαν στην αρχή όλοι.

Σε αυτούς που δεν τους άρεσε αυτό, ξεκίνησαν τη λάσπη από την πρώτη στιγμή. Μια ομάδα είχε βγει και έλεγε «εγκληματική οργάνωση η ΕΟΚ». Πήγαινα στον εισαγγελέα να δω τον φάκελο, ήταν κενός. Με έβγαζαν στα σόσιαλ με το όνομά μου. Έκανα μήνυση και αγωγή. Ήξερα ότι αυτό που έκανα δεν άρεσε. Έχω ακόμα την απάντηση στο κινητό μου. Έκοψα ένα σύστημα που έλεγχε τα πάντα. Όταν έγιναν οι εκλογές είχα έναν πόλεμο για να μην βγω. Όταν από το 55% πήγαν στο 80% και οι ομάδες μου είπαν «καθάρισέ το όλο», συνεχίστηκε η λάσπη.

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Δεν με πειράζει, με λάθος άνθρωπο τα έβαλαν. Δεν με τρομάζει κανένας εκφοβισμός, καμία απειλή, καμία εξαγορά. Αυτή την εντολή μου έδωσαν τα σωματεία. Δεν ήρθα στο μπάσκετ να κάνω ό,τι γουστάρω. Μιλάω με τα σωματεία ακόμα και τώρα. Αν δεν καθαρίσει εντελώς το μπάσκετ, εγώ δεν φεύγω. Αυτός είναι ο στόχος μου. Δεν μιλάω καθόλου.

Με έχετε ακούσει να μιλάω ή να φωνάζω; Mε έχετε ακούσει να μπαίνω σε αντιπαράθεση; Όταν το μπάσκετ μπαίνει μπροστά, ένα 10-20% θέλει να φέρει το μπάσκετ πίσω. Μοιραία θα εξαφανιστούν γιατί το μπάσκετ πάει μπροστά. Η GBL είναι πρωταθληματάρα. Δεν νιώθω ευθύνη πιστεύετε να προχωρήσουν οι ομάδες και το μπάσκετ μπροστά; Έχω μαζί μου τους φιλάθλους, τις ενώσεις και κυρίως όσους με εξέλεξαν. Αν κάνω πίσω τους πρόδωσα».

Για την ασφάλεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο και την απουσία του από τα παράθυρα: «Κάποιοι βγάζουν νούμερα, αποδίδουν απίστευτα πράγματα. Έχουμε βγάλει ανακοίνωση. Ο Γιάννης είναι μια περιουσία για το ελληνικό μπάσκετ, ένα φαινόμενο. Αγαπάει πάρα πολύ την Εθνική ομάδα και πάντα είναι παρών. Εδώ και 2-3 χρόνια το ΝΒΑ έχει αλλάξει κάποιους όρους και την ασφάλεια την καλύπτει η FIBA. Σε κάποιους συγκεκριμένους παίκτες με ιστορικό τραυματισμών θέλει έξτρα ασφάλεια και την πληρώνει η ομοσπονδία.

Δεν είναι μικρό νούμερο, άνω του εκατομμυρίου. Την πληρώνουμε κανονικά, το απαιτούσε το ΝΒΑ. Τώρα τελευταία μιλήσαμε με τον Γιάννη, ο Γιάννης ήθελε να έρθει στο τελευταίο παράθυρο, υπήρξε επικοινωνία, αλλά είχε ένα θέμα. Είχε να παίξει μεγάλο διάστημα και αυτό θέλει προστασία. Θα θέλατε να είχε τραυματισμό και να έχανε τη χρονιά;

Ο Γιόκιτς, ο Γουεμπανιαμά τελείωσαν υγιείς τη σεζόν και έπαιξαν στην εθνική. Δεν θα κοιτάξεις την υγεία και την προστασία του αθλητή. Υπάρχει μια ομάδα που είναι σε επικοινωνία με την ομοσπονδία και τονίστηκε πως ήταν αυξημένος ο κίνδυνος τραυματισμού. Ο Σποέλστρα και ο Σπανούλης μίλησαν. Ήταν σαφέστατα θέμα προστασίας της υγείας του Γιάννη».

Για την υπόθεση του Προμηθέα: «Έχω εκλεγεί από τα σωματεία, ο τρόπος είναι συγκεκριμένος, από σωματεία προερχόμαστε όλοι. Ο νομοθέτης δίνει τη δυνατότητα να είσαι πρόεδρος στην ΕΟΚ και να είσαι παράλληλα σε ένα σωματείο. Έχω δικαίωμα να είμαι, ήταν επιλογή μου να μην είμαι πρόεδρος στον Προμηθέα και να μην έχω μετοχές στον Προμηθέα.

Ήταν το παιδί μου, αλλά ενηλικιώνεται, εγώ είχα έναν άλλο σκοπό τότε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολούμαι με όλες τις ομάδες για να εξελιχθούν. Δεν έχω το χρόνο να ασχοληθώ και με τον Προμηθέα. Ξέρετε στο κινητό μου με πόσες ομάδες από τις 900 μιλάω; Τουλάχιστον με τις 700. Αυτός είναι ο ρόλος του προέδρου της ΕΟΚ. Εγώ δεν ήθελα να είμαι στον Προμηθέα, είναι άλλοι άνθρωποι που εμπιστεύομαι πολύ. Ξαφνικά εδώ και δύο μήνες η ΕΕΑ, που την σέβομαι, με ρωτάει και με εγκαλεί για το αν είμαι πρόεδρος εκεί.

Μα είχα δικαίωμα να είμαι! Τα τρία από τα επτά μέλη διαφώνησαν στην ΕΕΑ. Δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο που να αποδεικνύει αυτό που λένε. Εδώ και μήνες τους ζητάω το σκεπτικό. Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, όλα θα φανούν λίαν συντόμως, τις επόμενες μέρες. Θα το δούμε. Μετά που θα γίνει αυτό, την πολιτική ευθύνη ποιος θα την έχει γι’ αυτό, για να βάλλεται ο πρόεδρος της ΕΟΚ; Θα πουν τα μέλη της ΕΕΑ κάναμε λάθος; Θα παρέμβει Υπουργός που τα επέλεξε; Έχω ερωτηματικά κι εγώ.

Κρεμάνε στα μανταλάκια ανθρώπους. Ποιος θα βγει να ζητήσει συγνώμη; Θα ήθελα να δω κάποιον να βγει να ζητήσει συγνώμη, να πουν λάθος. Εμένα μου καταλογίζουν ένα πρόστιμο. Το φυσικό πρόσωπο δεν έχει πρόστιμο, ακόμη κι εκεί έχουν λάθος. Εγώ έχω υπομονή, θα φανούν όλα. Σέβομαι τους θεσμούς, αλλά τα πρόσωπα που είναι εκεί είναι στην κρίση του κόσμου».

Για την Εθνική Ελλάδας: «Η Εθνική είναι πάνω από όλους μας ναι η όχι; Νομίζω για όλους είναι πάνω από όλα. Η Εθνική δεν αγγίζεται και δεν θα τολμήσει κανείς να την αγγίξει. Την υπηρετούμε δεν την χρησιμοποιούμε ποτέ. Ποτέ. ‘Αρα αυτή τη στιγμή όποιος είναι στην Εθνική παίκτης προπονητής ή μέλος της ομάδας ή και διοικήσεις υπηρετούμε την Εθνική Ομάδα.

Αλίμονο αν χρησιμοποιήσει κάποιος την Εθνική Ομάδα. Ξέρω ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Να πω και κάτι άλλο να το διευκρινίσω. Η Εθνική Ομάδα υπάρχει με τις επιτυχίες επειδή οι μεγάλες ομάδες στηρίζουν τις Εθνικές έτσι ώστε να είναι παρόντες και να οδηγούν την ομάδα σε επιτυχίες. Ευχαριστούμε τις ομάδες για αυτό. Η Εθνική ομάδα είναι το αποτέλεσμα της προσπάθεια όλων των ομάδων. Όλων των διοικήσεων και εκεί είμαστε μία χαρά. Ευχαριστώ δημοσίως όλες τις ομάδες».

Για το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη που έρχονται με αξιώσεις: «Είναι ευθύνη των ομάδων να προστατέψουν την Εθνική. Ευθύνη των ομάδων και των διοικήσεων να προστατέψουν όχι τον Σπανούλη, αλλά την Εθνική. Χαίρομαι που τον γνωρίζω. Θα διαλέξει αυτό που είναι σωστό. Δεν τον ενδιαφέρει πού παίζει. Πάνω από όλα είναι η Εθνική.

Αν το έχει κάποιος στο πίσω μέρος του μυαλού του, φταίνε η διοικήσεις σε αυτό. Έχω εμπιστοσύνη και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη και χαίρομαι που έχουν αναγεννήσει τις ομάδες. Με αυτές μεγάλωσα εγώ».

Για την αντιπαλότητα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού: «Δεν με πειράζει καθόλου. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι μία ομάδα, είναι ένας κόσμος. Ο Ολυμπιακός δεν είναι μία ομάδα, είναι ένας κόσμος. Δεν είναι οι διοικήσεις, ούτε οι παίκτες, ούτε οι προπονητές. Είναι τα εκατομμύρια των φιλάθλων. Αυτοί απαιτούν σεβασμό 100%. Από εμένα και από όλους. Θέλουν σεβασμό οι φίλαθλοι.

Να καταλάβει ο καθένας την ευθύνη που έχουμε. Φωνάζει ένας προπονητής σε τοπικό στους διαιτητές, βλέπουν τον παράγοντα μίας τοπικής ομάδας να βρίζει κάποιον, τι θα κάνουν οι φίλαθλοι; Δεν θα φωνάξουν; Είμαστε όλοι παραδείγματα για τους φιλάθλους, και εγώ. Έχω ευθύνη.

Αλλά δεν θα με ακούσετε ποτέ να μιλήσω κατά κάποιας ομάδας. Μία φορά μόνο. Όχι στα 5 χρόνια και πριν. Ποτέ. Μπορούν να με κρίνουν, αυστηρά, επιθετικά. Τις σέβομαι. Ο ρόλος μου είναι να είμαι ενωτικός. Και αυτό θα το υπηρετήσω όσο είμαι εδώ».

Για τα οικονομικά της ΕΟΚ: «Οικονομικά βρήκαμε αρκετά προβλήματα. Βρήκαμε αρκετά χρέη στην Ομοσπονδία. Τα αρχικά έσοδα που είχαμε είχαν προϋπολογισμό 3.500.000 ευρώ. Αυτή την στιγμή οι χορηγίες είναι 7.500.000 ευρώ. Η βιωσιμότητα της ομοσπονδίας είναι κλεισμένη μέχρι το 2030. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά έχει δώσει μία έγκριση ότι όντως τα πράγματα γίνονται σωστό. Το πρώτο χρονικό διάστημα που ήταν τα πράγματα τραγικά με αρκετά χρέη. Είχα πει τότε ότι ήταν ένα αεροπλάνο που έπεφτε, έπεφτε το αεροπλάνο εκείνη την στιγμή και το ξέρουν όλοι.

Τώρα δεν είναι έτσι, τώρα είναι ένα αεροπλάνο που έχει προσγειωθεί και έχει ανέβει πάρα πολύ. Αυτή την στιγμή πως αν κοιτάξουμε τα οικονομικά δεδομένα υπάρχει μία εκτόξευση στις χορηγίες. Την πρώτη χρονιά ξέρετε πουλήσαμε τον εαυτό μας υποσχόμενοι πράγματα. Μετά μόλις ολοκληρώθηκαν οι ίδιοι χορηγοί είπαν ότι ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι, είχαμε πληθώρα χορηγών πριν έναν χρόνο που τελειώσαμε κάποιες συμβάσεις με καλύτερα νούμερα. Για αυτό τους ευχαριστώ.

Ένα 75 τις εκατό των εσόδων μας είναι από την αγορά και μόνο το 25 τις εκατό είναι από κρατική χρηματοδότηση και είναι εξασφαλισμένο μέχρι το 2030. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε ανθρώπινο δυναμικό για να τρέξουν τo πρότζεκτ αυτό. Έτσι λοιπόν οργανωτικά και οικονομικά είμαστε σε πάρα πολύ κατάσταση και στο μέλλον αυτά είναι δεμένα έτσι όπως προχωράμε. Νομίζω η επιτυχία σε αυτό είναι πάνω από 100% και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος σε αυτό. Τα χρέη έχουν όλα ρυθμιστεί για το πως πρέπει να προπληρωθούν ή έχουν προπληρωθεί».

Για τη διαιτησία: «Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο κάνει “τζιζ” πάντα, γιατί όλοι οι φίλαθλοι, παράγοντες, προπονητές και παίκτες σκέφτονται τη διαιτησία. Στη διαιτησία θα μιλήσω με νούμερα. Στη διαιτησία το 2021 έπρεπε να είχε μία συγκεκριμένα επετηρίδα και αυτό σταμάτησε. Είχαμε τρεις διαιτητές, οι οποίοι ήταν σε τοπ επίπεδο και αυτήν την στιγμή έχουμε επτά.

Ο μέσος όρος ηλικίας αυτών των διαιτητών είναι κατά οκτώ χρόνια μικρότερος. Θα γίνουν παραπάνω πράγματα, αλλά μην ξεχνάμε κάτι οι διαιτητές είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού όπως είναι οι προπονητές, οι παίκτες και οι παράγοντες.

Οι διαιτητές έχουν πάρα πολύ βάρος, καλώς ή κακώς. Το μέλλον μας είναι όχι να μην κρίνουμε, αλλά και να βλέπουμε και με τα παπούτσια του άλλου. Εννοείται πως θα κριθούν οι πάντες».

Για το αν έχει μετανιώσει για κάτι που είπε και ποιο ήταν μεγαλύτερό του λάθος: «Ναι, λάθη έχω κάνει σίγουρα. Αν είναι πολλά τα λάθη, πώς να διαλέξεις το μεγαλύτερο; Ίσως έχω κάνει και λάθη που δεν ξέρω. Μου τα λένε, άλλα τα δέχομαι άλλα όχι, ίσως τα κατανοήσω καλύτερα με το πέρασμα του χρόνου. Πρέπει να βάλουμε την σημαντικότητα, γιατί λάθη μπορείς να κάνεις σε πολλά πράγματα.

Μπορεί να κάνεις επιλογές συνεργατών, σε θέματα πώς εμπιστεύεσαι, πώς δίνεις αρμοδιότητες, πώς μιλάς σε ανθρώπους. Έχω κάνει ανθρώπινα λάθη και αυτά τα ανθρώπινα λάθη είναι του χαρακτήρα μου. Είμαι απόλυτος σε αρκετά πράγματα. Λάθος του χαρακτήρα μου. Αλλά για να καταφέρεις πράγματα κόντρα σε πάρα πολλά, πρέπει να είσαι σε κάποια απόλυτος.

Λάθη που έχω κάνει που επηρεάζεται η πορεία του μπάσκετ, ναι και νομίζω έχω κάνει με την Εθνική Ομάδα. Εκείνη τη στιγμή ήταν η σωστή απόφαση. Εκ των υστέρων δεν ήταν. Το μυαλό μου ήταν στον Βασίλη Σπανούλη από την πρώτη στιγμή. Αν ξαναζούσα το ’21 μάλλον θα έπαιρνα την ίδια απόφαση και θα έκανα το ίδιο λάθος.

Αυτό είναι ένα σημείο που μπορεί να έχει επηρεάσει πολλά πράγματα. Το θεωρώ και αυτό ευθύνη μου. Τον Βασίλη τον εκτιμώ πολύ. Και δεν τον εκτιμώ μόνο εγώ, όλοι. Είναι η Εθνική ομάδα. Μόνος σε αυτόν κυλάει αυτό το αίμα, σε κανέναν άλλον. Σεβασμός».

Για το αν θα κινηθεί νομικά: «Φυσικά. Εννοείται. Όταν κάποιος ψεύδεται και με συκοφαντεί δεν θα βγω στα σάιτ να μιλάω. Εγώ σέβομαι το μπάσκετ εκείνη τη στιγμή. Αλλά προσωπικά θα κάνω όλες τις νόμιμες ενέργειες που θα με προστατέψουν ως άνθρωπο. Μπορεί να γίνουν μετά από 3-4 χρόνια. Δεν πειράζει, θα γίνουν. Έχω υπομονή να ξέρετε μεγάλη».

Για το τι εννοεί ότι ετοιμάζει το έδαφος για τον επόμενο και για το αν το έχει μετανιώσει ότι έγινε πρόεδρος: “Τι ωραία ερώτηση! Πάντα σαν άνθρωπος έχω ένα πλάνο. Πάντα σε οτιδήποτε κάνω είτε μπορεί να πετύχει είτε το αλλάξω αλλά πάντα έχω ένα πλάνο. Από την πρώτη στιγμή έχω ένα πλάνο οκταετίας. Δεν σκοπεύω να το παραβλέψω.

Το πλάνο είναι για οκτώ χρόνια ούτε εφτά ούτε εννιά. Άμα χρειαστεί να γίνει εφτά η εννιά κάτι θα έχει αλλάξει. Προς το παρόν παραμένει οκταετίας. Δεν έχω σκοπό να παραμείνω περαιτέρω στην Ομοσπονδία εκτός αν προκύψει κάτι άλλο τη δεδομένη στιγμή. Είναι ζωντανή η καθημερινότητά μας. Εγώ απλά πρέπει να εξασφαλίσω χωρίς να πω δίνω το δαχτυλίδι, καθώς τα σωματεία αποφασίζουν, ότι θα επιλέξω έναν άνθρωπο που θα έχει την ίδια φιλοσοφία με εμένα. Την ίδια κατεύθυνση, την ίδια εξωστρέφεια και τον ίδιο σεβασμό για το άθλημα.

Αυτό είναι το πλάνο μου. Στο αν το μετάνιωσα κάποια στιγμή είπα που έμπλεξα; Αυτή τη στιγμή μπορεί να ακούγεται εγωιστικό αλλά μπήκα σε ένα χώρο που θα μπορούσαν να με έχουν στα πούπουλα όλοι. Να είχα πάει με τα τετριμμένα. Να μην είχα κόψει τις ρίζες των δέντρων που ήταν εκεί 40 χρόνια. Δεν μου άρεσε αυτό. Δεν θα το έκανα ποτέ.

Όταν τα βάζεις με κάτι που έχει θρέψει τόσα χρόνια ξέρω ότι θα ακούσω και τα σχολιανά μου. Αν όμως κάνω πίσω δεν έχασα εγώ θα χάσει ο επόμενος που θα έρθει. Δεν θα έχει δύναμη να τα βάλει με κανέναν».

Για την αύξηση των ξένων παικτών: «Ο έλεγχος των ξένων παικτών στις μικρές κατηγορίες βοηθάνε στην ανάπτυξη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το ανεξέλεγκτο στις μικρές κατηγορίες σίγουρα δεν βοηθάει. Αλλάζει το μπάσκετ πλέον. Παλιά ήταν παλιά. Το τώρα είναι τώρα. Σε τρία χρόνια θα συμβαίνει κάτι άλλο. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Το αν θα είναι 5 ή 7 η 14; Μπορεί να ακούγεται κάπως περίεργο αλλά δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό.

Το σημαντικό είναι να έχουμε Έλληνες παίκτες οι οποίοι θεωρούνται σημαντικοί στις ομάδες του στη GBL. Να είναι οι πρωταγωνιστές να μην είναι συμπληρωματικοί. Αυτό θέλω. Θα μου φέρουν κάποια στιγμή όλες οι ομάδες μία ολοκληρωμένη πρόταση πως θα βοηθήσουν το ελληνικό μπάσκετ. Όχι μόνο τις ομάδες τους αλλά και τον Έλληνα παίκτη ο οποίος πρέπει να είναι πρωταγωνιστής. Να παίζει ενεργό ρόλο. Να μπαίνει στα τελευταία τρία λεπτά και να παίρνει παιχνίδι.

Αυτό θέλουμε στην Εθνική Ομάδα. Αυτοί οι παίκτες μας λείπουν. Αν λοιπόν οι ομάδες μου φέρουν μία ολοκληρωμένη πρόταση, όχι αποσπασματική, θα την ακούσω με πολύ σεβασμό. Να υπάρχει μέση η άποψη των ομάδων σε συνεργασία με τους προπονητές και τους παίκτης έτσι ώστε να τους ακούσουμε. Μην κοιτάξουνε τις μας συμφέρει φέτος. Ε φέτος με βολεύει εφτά , του χρόνου πέντε.. Να κάνουν ένα σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια “θέλω να το πάμε έτσι”.

Αν μου φέρεις ένα πλάνο θα σε ακούσω. Απλά πρέπει να το κάνεις. Δεν είναι δεδομένο ότι θα πω ναι. Θέλω μία ολοκληρωμένη πρόταση. Το σημαντικό είναι πώς ο Έλληνας παίκτης θα βρει θέση και θα είναι σημαντικός για την ομάδα του. Επίσης με τα κολέγια μπορεί να αλλάξει το στάτους του ευρωπαϊκού μπάσκετ».