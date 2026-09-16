Ημιμαραθώνιος Κρήτης: Ο «πόλεμος» της γιαγιάς στο «χαζοgpt» για τον διεθνή αγώνα στο Ηράκλειο

Η μεγάλη ώρα έφτασε και η αναμονή τελείωσε! Ο Διεθνής Ημιμαραθώνιος Κρήτης που διοργανώνεται για 11η χρονιά πλησιάζει και το νέο σποτ που κυκλοφόρησε δεν απογοήτευσε. Αυτή τη φορά οι γιαγιάδες «τα έβαλαν» με την Τεχνητή Νοημοσύνη και… κέρδισαν!

Ο Διεθνής Ημιμαραθώνιος Κρήτης, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου. Μετά από μια δεκαετία γεμάτη επιτυχίες, συγκινήσεις και αθλητικές στιγμές, η διοργάνωση επιστρέφει ανανεωμένη. Μικροί και… μεγάλοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν με κύριο στόχο την προώθηση του αθλητικού ιδεώδους, της ευγενούς άμιλλας και της συμμετοχής για όλους.

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​Η διοργάνωση περιλαμβάνει:

Ημιμαραθώνιο 21,1 χλμ,

Αγώνες δρόμου 10 χλμ και 5 χλμ,

Τον παιδικό αγώνα 1000 μέτρων,

Καθώς και τον αγώνα 200 μέτρων για ΑΜΕΑ.

Για το 2026, η Κρητικιά γιαγιά έκανε «πόλεμο» στο AI και κυρίως στο ChatGPT, ή αλλιώς «χαζόgpt» καθώς στο νέο ξεκαρδιστικό βίντεο όχι απλά δεν την βοηθάει αλλά εκείνη του «βάζει τα γυαλιά».

Ξεκινώντας τα πλάνα δείχνουν τη γιαγιά να θέλει να «γίνει 10 χρόνια νεότερη», πράγμα που το AI δεν ακολουθεί απολύτως πιστά, καθώς την έκανε πολλά χρόνια νεότερη προκαλώντας την αντίδρασή της. «Δεν σου ‘πα να με κάνει 10 χρονών κοπέλι», λέει στο κινητό της η γιαγιά.

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Στη συνέχεια μπαίνει στο σπίτι της με ταυτοποίηση προσώπου και το AI την καλωσορίζει λέγοντας «Καλημέρα γιαγιά Ελένη». Τότε η Κρητικιά γιαγιά απαντά «ούτε πρωί είναι, ούτε γιαγιά είμαι, άντε πια!» και μπαίνει στο σπίτι.

Στην κουζίνα πλέον του σπιτιού, η γιαγιά ζητά από το ChatGPT να της βρει συνταγή για λαχταριστό πιλάφι ζυγούρι, το AI όμως τα μπερδεύει και πάλι και ξεκινάει να της δίνει οδηγίες για να φτιάξει… σούσι! «Ποιο σούσι μωρέ;» ρωτάει η γιαγιά και το κινητό απαντά πίσω με την κλασική φράση «έχετε δίκιο να εκνευρίζεστε».

Εκεί, έχοντας αγανακτήσει η Κρητικιά γιαγιά ζητάει συνταγή για μπάρες προκειμένου να τις πάρει μαζί στον Ημιμαραθώνιο στον οποίο θα συμμετάσχει.

Το ΑΙ της απαντά ότι θεωρεί πώς δεν είναι σε κατάλληλη ηλικία για να τρέξει, και η γιαγιά του τα «χώνει» αποκαλώντας το «χαζοgpt» και λέγοντάς του ότι την ζηλεύει επειδή σαν λογισμικό δεν μπορεί να τρέξει και αυτό!