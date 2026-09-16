Νίκη Βόλου – Αστέρας Τρίπολης 0-3: Σημαντική εκτός έδρας νίκη για τους Αρκάδες στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας

Ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε 3-0 στην έδρα της Νίκης Βόλου για την 3η αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης στα νοκ άουτ του θεσμού.

Ο Πασαλίδης στο 50′ σκόραρε στα δίχτυα της ομάδας του και άνοιξε το δρόμο στον Αστέρα Τρίπολης για τη νίκη στην έδρα της Νίκης Βόλου. Ο Ρικαρντίνιο λίγα λεπτά αργότερα ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι και έκανε το 2-0 στη Θεσσαλία.

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Ο Παπακανέλλος στο 67′ με τρομερή ατομική ενέργεια πέτυχε το τρίτο γκολ του Αστέρα Τρίπολης στην αναμέτρηση και σφράγισε το πρώτο τρίποντο της ομάδας του στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι Αρκάδες έφτασαν τους 4 βαθμούς στη League Phase έχοντας δώσει δύο ματς και πλέον είναι κοντά στην κατάληψη μίας από τις δώδεκα θέσεις που εξασφαλίζουν ένα εισιτήριο για τα νοκ άουτ. Η Νίκη Βόλου έκανε και δεύτερη ήττα στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας και είναι σε δύσκολη θέση στο κυνήγι της πρόκρισης.

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων

Νίκη Βόλου: Τσέλιος, Πανικίδης (70′ Κιβρακίδης), Μακρυγιάννης, Τζανετόπουλος (46′ Βαφέας), Πασαλίδης, Χάμοντ, Σαλαμούρας (61′ Πλέγας), Πολέτο, Παμλίδης, Φερνάντεθ (70’Λίγδας), Μάντζης (61′ Λουκίνας).

Αστέρας Τρίπολης: Κακαδιάρης, Μέντες (70′ Τερεζίου), Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Σίλβα, Καλτσάς, Μπουζούκης (76′ Ζόγκου), Εντερ (61′ Τσίκο), Πέρεθ, Παπακανέλλος (70′ Ορόθκο), Ρικαρντίνιο (65′ Γκιτέρσος).



