Γιώργος Μπαρτζώκας: «Κάθε τίτλος είναι στόχος για τον Ολυμπιακό – Ελπίζουμε να προπονηθεί αύριο ο Νίκολα Μιλουτίνοφ»

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε σήμερα (16/09/26) για το Άμπου Ντάμπι, όπου θα γίνει το Super Cup της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του τόνισε ότι κάθε τίτλος είναι στόχος για την ομάδα του.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε και στην κατάσταση του Νίκολα Μιλουτίνοφ, για τον οποίο ανέφερε ότι η κατάστασή του δεν είναι σοβαρή και πως ελπίζει να προπονηθεί την Πέμπτη ενόψει του αγώνα με την Φενερμπαχτσέ (18/09/26, 17:00).

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Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

«Ξεχωριστή η σημασία, είναι ένας τίτλος, θέλουμε να τον διεκδικήσουμε. Είμαι περίεργος πώς θα το αντιμετωπίσουν οι παίκτες. Κάθε διεκδίκηση τίτλου είναι στόχος για τον Ολυμπιακό. Το επίπεδο είναι υψηλό, με ποιοτικές ομάδες. Αν καταφέρουμε να πάρουμε το τρόπαιο θα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα».

Για το υψηλό επίπεδο: «Για τη Ρεάλ και τη Φενέρ δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, ήταν στο Final-4. Η Ντουμπάι έχει ενισχυθεί και είναι διεκδικητής. Είναι ένα σοβαρό τουρνουά και θα δούμε πράγματα που δεν είναι συνηθισμένα, αφού δεν έχουν ακόμα χημεία οι ομάδες».

Για το αν υπάρχουν τραυματίες: «Όλοι έχουν κάνει προπόνηση. Ο Μιλουτίνοφ δεν προπονήθηκε σήμερα, δεν έχει κάτι σοβαρό, ελπίζουμε να προπονηθεί αύριο».