ΑΕΚ: Ο Αντονί Μαρσιάλ στο στόχαστρο της Πούμας

Η ΑΕΚ , σύμφωνα με τον Σέζαρ Λουίς Μερλό, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Πούμας για την παραχώρηση του Αντονί Μαρσιάλ. Ο Γάλλος επιθετικός της «Ένωσης», να θυμίσουμε, πως δε βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια της League Phase του Conference League/

Ο Αντονί Μαρσιάλ έχει πολύ υψηλές απολαβές από την ΑΕΚ και αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Γάλλος λαμβάνει 3.500.000 ευρώ και οι ιθύνοντες των κιτρινόμαυρων δε θα έλεγαν όχι στην παραχώρηση του ποδοσφαιριστή.

Ο Γάλλος σε 24 συμμετοχές με τη φανέλα της ΑΕΚ έχει πετύχει 9 γκολ και έχει μοιράσει 2 ασίστ.