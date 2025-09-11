Αθλητικά

ΑΕΚ: Ο Αντονί Μαρσιάλ στο στόχαστρο της Πούμας

Ο Γάλλος επιθετικός φαίνεται να έχει ενδιαφέρον από το Μεξικό
Η ΑΕΚ , σύμφωνα με τον Σέζαρ Λουίς Μερλό, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Πούμας για την παραχώρηση του Αντονί Μαρσιάλ. Ο Γάλλος επιθετικός της «Ένωσης», να θυμίσουμε, πως δε βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια της League Phase του Conference League/

Ο Αντονί Μαρσιάλ έχει πολύ υψηλές απολαβές από την ΑΕΚ και αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Γάλλος λαμβάνει 3.500.000 ευρώ και οι ιθύνοντες των κιτρινόμαυρων δε θα έλεγαν όχι στην παραχώρηση του ποδοσφαιριστή.

Ο Γάλλος σε 24 συμμετοχές με τη φανέλα της ΑΕΚ έχει πετύχει 9 γκολ και έχει μοιράσει 2 ασίστ.

