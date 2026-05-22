Final Four Euroleague: Η απόλυτη παράνοια με εισιτήριο να πωλείται στο διαδίκτυο για 95.885 ευρώ

Ο ερχομός του Final Four της Euroleague στην Ελλάδα είναι σίγουρα το αθλητικό event της χρονιάς στη χώρα μας και χιλιάδες άνθρωποι προσπάθησαν να βρουν εισιτήριο για να το παρακολουθήσουν από κοντά στο T-Center. Λίγοι όμως ήταν οι τυχεροί που κατάφεραν να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο. Πάντως μην αγχώνεστε, αν έχετε… 95.885 ευρώ μπορείτε ακόμα και τώρα να αγοράσετε ένα πακέτο εισιτηρίων για 2 άτομα.

Αντί να αγοράσεις λοιπόν ένα σπίτι, ή δύο αυτοκίνητα, η άλλη σου επιλογή είναι να αδράξεις αυτή την «ευκαιρία» και να αγοράσεις ένα από τα τελευταία εισιτήρια του Final Four της Euroleague και να παρακολουθήσεις από κοντά τον Ολυμπιακό, τη Φενερμπαχτσέ, τη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης, μόνο με 95.885 ευρώ.

Μάλιστα αυτό το εισιτήριο που λέει πως είναι για δύο άτομα, δεν θα σε πάει στα court seats όπως κάποιος πολύ λογικός άνθρωπος θα περίμενε, αλλά θα σε στείλει στο υψηλότερο διάζωμα του γηπέδου… γωνιακά.

Αυτό το εισιτήριο αποτελεί σίγουρα την πιο αδιανόητη ανακάλυψη που μπορεί να κάνει κάποιος στο διαδίκτυο, όπου και κυκλοφορεί.

Στις 18:00 ξεκινάει ο πρώτος ημιτελικός ανάμενα στον Ολυμπιακό και τη Φενερμπαχτσέ και ο δεύτερος στις 21:00 ανάμεσα σε Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης.