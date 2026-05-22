Euroleague Final Four: Έλληνας αστυνομικός που μιλάει τούρκικα οδήγησε τους οπαδούς της Φενερμπαχτσέ στο T- Center

Ο ημιτελικός της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενερμπαχτσέ θα κάνει τζάμπολ στις 18:00 (22/05/26) και οι οπαδοί έχουν φτάσει στο T- Center και ένας Έλληνας αστυνομικός που γνωρίζει τούρκικα επιφορτίστηκε με τη συνεννόηση με τους οπαδούς της ομάδας του Γιασικεβίτσιους για να φτάσουν με ασφάλεια στο ΟΑΚΑ.

Την ίδια ώρα που η πλειοψηφία των αστυνομικών της ΕΛ. ΑΣ ΄έχει επιφορτιστεί με τα μέτρα ασφαλείας και τη συνοδεία των φιλάθλων των τεσσάρων ομάδων που συμμετέχουν στον final four της Αθήνας, ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος του Αγίου Παντελεήμονα αξιοποιώντας τις γνώσεις του στην τουρκική γλώσσα καθοδήγησε του οπαδούς της Φενερμπαχτσέ στα σημεία συγκέντρωσης τους.

Με μια ντουντούκα ο αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας που γνωρίζει έξι γλώσσες βρέθηκε στο Θησείο όπου είχε οριστεί το σημείο συγκέντρωσής των Τούρκων φιλάθλων. Από εκεί περισσότεροι από 2.000 οπαδοί της Φενeρμπαχτσέ επιβιβάστηκαν στους συρμούς του ηλεκτρικού με προορισμό τον ΟΑΚΑ.

Ο αξιωματικός με μια ντουντούκα στα χέρια ενημέρωνε του φίλαθλους της τουρκικής ομάδας για το που πρέπει να κατευθυνθούν για να επιβιβαστούν στα τρένα, ενώ απάντησε και σε πολλές ερωτήσεις των Tούρκων φιλάθλων.