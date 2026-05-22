Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Με τρεις σέντερ αλλά χωρίς Νιλικίνα η 12άδα του Γιώργου Μπαρτζώκα

Γνωστή έγινε η 12άδα του Ολυμπιακού για τον σημερινό (18:00, Novasports Prime, Newsit.gr) μεγάλο αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε, για το Final Four της Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατέληξε στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τον μεγάλο ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε, αφήνοντας εκτός αποστολής τους Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Μουστάφα Φαλ και Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Ο Έλληνας κόουτς είχε όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, συνεπώς έπρεπε να επιλέξει ποιοι παίκτες δεν θα χωρέσουν στη δωδεκάδα. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έβαλε στην 12άδα του Ολυμπιακού τρεις σέντερ και τον Σακίλ ΜακΚίσικ.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τόμας Γουόκαπ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κόρι Τζόσεφ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοφ, Κώστας Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς.