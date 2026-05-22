Ο Μάικλ Κάρικ προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέχρι το 2028

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την παραμονή του Μάικλ Κάρικ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, με τον άλλοτε μέσο των “κόκκινων διαβόλων” να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2028. Ο Άγγλος αντικατέστησε -ως υπηρεσιακός προπονητής– τον Ρούμπεν Αμορίμ και κατάφερε να αφήσει ικανοποιημένους τους ιθύνοντες της ομάδας.

Ο Άγγλος προπονητής κατάφερε να “αναστήσει” τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και να την οδηγήσει στο ChampionsLeague της νέας αγωνιστικής περιόδου. Σε συνολικά 16 αγώνες στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε έντεκα νίκες, τρεις ισοπαλίες και δυο ήττες, έχοντας 30 γκολ υπέρ και 18 γκολ κατά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε δηλώσεις του, ο Κάρικ στάθηκε στην αγωνιστική και ψυχολογική εικόνα που παρουσίασαν οι παίκτες της Γιουνάιτεντ κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος.

It’s Carrick, you know



We are delighted to announce Michael Carrick will continue as our head coach, having signed a new contract. — Manchester United (@ManUtd) May 22, 2026

“Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε μηνών, αυτή η ομάδα παικτών έδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί στα επίπεδα ανθεκτικότητας, συνοχής και αποφασιστικότητας που απαιτούμε εδώ. Τώρα είναι η στιγμή να προχωρήσουμε ξανά όλοι μαζί, με φιλοδοξία και ξεκάθαρο σκοπό” ανέφερε.