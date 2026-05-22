Final Four Euroleague live: Το pregame των ημιτελικών Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης

Το Newsit.gr σας ενημερώνει για όσα συμβαίνουν, λίγες ώρες πριν το “τζάμπολ” του Final Four της Euroleague
Την κορυφή της Ευρώπης θα διεκδικήσουν Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια, στο Final Four της Euroleague που θα γίνει στο “T-Center”. Η Αθήνα είναι και πάλι το μπασκετικό κέντρο της Ευρώπης και θα αναδείξει την κορυφαία της ομάδα.

14:53 | 22.05.2026

Υπενθυμίζεται πως, η Βαλένθια είχε ναυλώσει τρεις πτήσεις τσάρτερ, που θα αναχωρούσαν άνα μισή ώρα, νωρίς το πρωί της Παρασκευής, λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του Final Four της Euroleague

14:51 | 22.05.2026

Την ίδια στιγμή, τσάρτερ που θα μετέφερε τους οπαδούς της Βαλένθια στη χώρα μας δεν πέταξε στην ώρα του. Ένα τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε στο αεροπλάνο, καθυστέρησε την αναχώρηση των Ισπανών οπαδών

14:49 | 22.05.2026

Στις 15:00 θα αναχωρήσουν από Φάληρο οι συρμοί, για να μεταφέρουν τους οπαδούς του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ

Σουβενίρ για το Final Four στο ΟΑΚΑ

14:45 | 22.05.2026

Οι συρμοί θα ελεγχθούν και από σκυλιά, για την ασφάλαια των οπαδών

14:41 | 22.05.2026

Στο ΟΑΚΑ και στην αναμονή οι πρώτοι οπαδοί του Ολυμπιακού

14:39 | 22.05.2026

Οι πρώτοι οπαδοί της Φενέρ που έφτασαν στο ΟΑΚΑ

14:36 | 22.05.2026

Ταυτότητα και εισιτήριο θα πρέπει να δείξουν όσοι φίλαθλοι θέλουν να επιβιβαστούν στους συρμούς. Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για τους φίλους του Ολυμπιακού και θα ανοίξουν οι μπάρες για να μπουν στους συρμούς

14:34 | 22.05.2026

Συγκεκριμένα, στα πέριξ της Ολυμπιακής εγκατάστασης υπάρχουν πολλές διμοιρίες των ΜΑΤ, καθώς και κλούβες, όπως επίσης και γενικά ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να διασφαλίσουν πως όλα θα κυλήσουν ομαλά και δε θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα ανάμεσα στον κόσμο των ομάδων

14:27 | 22.05.2026

Οπαδοί του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ, στις πύλες ελέγχου

Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό Στάδιο από τις 14:00. Οι αναχωρήσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 16:00 με λεωφορεία

Αντίστοιχα οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσέ θα συγκεντρωθούν στον σταθμό «Θησείο» από τις 12:00 με αναχώρηση των συρμών περίπου στις 14:00

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» από τις 13:00, με προγραμματισμένη αναχώρηση των συρμών στις 15:00

To επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. προβλέπει τρεις ζώνες ελέγχου, αυξημένη αστυνομική παρουσία και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλη την περιοχή, οι οποίες τίθενται σταδιακά σε εφαρμογή

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης θα λειτουργεί στην Ολυμπιακή Εγκατάσταση ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων με στόχο τη διαρκή επιχειρησιακή παρακολούθηση, την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών, την ταχεία και αποτελεσματική διαχείριση οποιουδήποτε περιστατικού. Αυξημένα θα είναι τα μέτρα τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στον Πειραιά για την ασφαλή μετακίνηση των αποστολών των τεσσάρων φιναλίστ, όσο και των φιλάθλων τους

Το κορυφαίο “ραντεβού” της Euroleague θα διεξαχθεί υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Τουλάχιστον 4.000 αστυνομικοί ένστολοι και με πολιτικά, 600 κάμερες, drone και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, θα συνδράμουν στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.

Το Final Four της Εuroleague θα κάνει το πρώτο του “τζάμπολ” σήμερα στις 18:00 με τον πρώτο ημιτελικό, Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, ένα ματς στο οποίο αναμένεται να βρεθούν 8.000 φίλοι των Πειραιωτών, ενώ συνολικά θα το παρακολουθήσουν 17.000 φίλαθλοι (από τις τέσσερις ομάδες)

14:07 | 22.05.2026

Απ' την άλλη, οι φίλοι της Φενέρμπαχτσε συγκεντρώθηκαν στο Θησείο και έστησαν ήδη τη γιορτή τους ενόψει του μεγάλου αγώνα. Από το ΗΣΑΠ στο Θησείο θα μεταφερθεί ο κύριος όγκος των οπαδών τους στο T- Center

14:06 | 22.05.2026

Χαμός από τον κόσμο του Ολυμπιακού στο “Καραϊσκάκης”, όπου οι φίλοι της ομάδας έχουν συγκεντρωθεί στον σταθμό του ΗΣΑΠ, για την αναχώρησή τους με προορισμό το “T-Center”

14:04 | 22.05.2026

Το Final Four ετοιμάζεται να κάνει "τζάμπολ" και μαζί θα παρακολουθήσουμε το pregame των ημιτυελικών. Φυσικά, θα εστιάσουμε στον πρώτο, που είναι το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε

Καλησπέρα από το Newsit.gr
