ΑΕΚ – ΟΦΗ live ο τελικός του Super Cup

20:59 12.08.26

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στον τελικό του Super Cup και ο Λούκα Γιόβιτς άνοιξε το σκορ πριν το ημίχρονο του αγώνα, πετυχαίνοντας με...