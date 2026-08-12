ΑΕΚ – ΟΦΗ: Μάχη στο Παγκρήτιο για τον πρώτο τίτλο της σεζόν

ΑΕΚ και ΟΦΗ κοντράρονται στο Παγκρήτιο στάδιο (12/08/26, 20:00, Newsit.gr, ΣΚΑΙ) στον τελικό του Super Cup με φόντο τον πρώτο τίτλο της σεζόν, με τις δύο ομάδες να δίνουν το πρώτο επίσημο ματς τους.

Η ΑΕΚ έχει το ρόλο του φαβορί στον τελικό του Super Cup, όμως ο ΟΦΗ θα ψάξει να επαναλάβει το έπος του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ για να σηκώσει και δεύτερη κούπα με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο.

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Η ομάδα του Νίκολιτς στα επτά φιλικά προετοιμασίας που έδωσε έκανε 5 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα και έδειξε να είναι σε καλό επίπεδο ετοιμότητας σε αντίθεση με τους Κρητικούς, οι οποίοι έκαναν πέντε ήττες σε ισάριθμα ματς και έδειξαν να έχουν ορισμένα θέματα στην λειτουργία τους.

Οι Κρητικοί θα χρησιμοποιήσουν τον τελικό και ως πρόβα τζενεράλε για τα πλέι οφ του Europa League, όπου θα κοντραριστούν με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, όπως και η Ένωση, η οποία θα αντιμετωπίσει τη Λέφσκι Σόφιας στα πλέι οφ του Champions League.

Για την ΑΕΚ ερωτηματικό αποτελεί η παρουσία του Μάριν, που δεν έπαιξε στο φιλικό με την Athens Kallithea, αλλά και το ποιους νεαρούς Έλληνες θα χρησιμοποιήσει ο Νίκολιτς, με τους Καλοσκάμη και Αλεξίου να είναι τα φαβορί για την ενδεκάδα.

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Ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μπόρχα Γκονθάλεθ, ενώ ως Έλληνες θα παίξουν οι Κωστούλας και Αποστολάκης, που είναι στο βασικό ροτέισον ούτως η άλλως.

Οι δύο ομάδες θα έχουν από περίπου 8.000 φιλάθλους στο γήπεδο, οι οποίοι αναμένεται να δημιουργήσουν μία ζεστή ατμόσφαιρα στο Ηράκλειο.

Οι πιθανές συνθέσεις των ομάδων

AEK: Στρακόσα – Ρότα, Μουκούντι, Αλεξίου, Πήλιος – Κάιρινεν, Βιτάλις (Μάγερ), Καλοσκάμης, Κοϊτά – Βάργκα, Γιόβιτς.

ΟΦΗ: Χριστογεώργος – Αποστολάκης, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Πούγγουρας – Καραχάλιος, Ανδρούτσος – Φούντας, Νους, Ισέκα.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Βοηθοί: Τρύφων Πετρόπουλος (Αρκαδίας), Πέτρος Πάτρας (Μακεδονίας)

4ος: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

VAR: Σπύρος Ζαμπαλάς (Ηπείρου), AVAR: Μελέτης Γιουματζίδης (Πέλλας)