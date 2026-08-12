Ο Ενές Καντέρ ξεκίνησε τη μετάβασή του σε παίκτη του WNBA με βάρη στο γυμναστήριο

Ο Ενές Καντέρ μετά την αίτηση συμμετοχής στο ντραφτ του WNBA έκανε νέα ανάρτηση στα social media για να προκαλέσει νέο κύκλο συζητήσεων.

Το βίντεο από το γυμναστήριο που ανέβασε ο Ενές Καντέρ, μαζί με τη λεζάντα για «μετάβαση» στο WNBA έφερε νέα κουβέντα γύρω από το όνομά του, λίγα 24ωρα μετά την αίτηση που έκανε να συμμετάσχει στο προσεχές ντραφτ του γυναικείου πρωταθλήματος των ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ας αρχίσει η “μετάβαση” στο WNBA. Οι κανόνες είναι κανόνες», έγραψε ο Τούρκος σέντερ σε ένα βίντεο που έχει γίνει viral στα social media.

Ο Τούρκος στο βίντεο σηκώνει βάρη στο γυμναστήριο και τα σχόλια στο X είναι ανάμεικτα με αρκετούς να τον επαινούν για την κίνησή του και άλλους να τον κατακρίνουν.

Ο Ενές Καντέρ ξεκαθάρισε ότι στόχος της κίνησής του με το WNBA δεν ήταν να χλευάσει ή να προσβάλει κάποια κοινότητα. «Γνωρίζω ότι η παρουσία μου στο γήπεδο θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Δεν βρίσκομαι εδώ για να χλευάσω, να κοροϊδέψω ή να δείξω ασέβεια προς οποιαδήποτε κοινότητα ή προσωπική επιλογή», δήλωσε χαρακτηριστικά.