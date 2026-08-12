Μίλτος Τεντόγλου: Ο θρύλος του μήκους έφτασε τα 12 χρυσά μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις και ετοιμάζεται για το άλμα στα 8.67μ

Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι δεδομένα ένας από τους θρύλους του άλματος εις μήκος και σίγουρα ο κορυφαίος Έλληνας στην ιστορία του αθλήματος, ο οποίος στα 28 του χρόνια έχει κερδίσει τα πάντα.

Το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ με άλμα στα 8.44μ ήταν το κερασάκι στην τούρτα μίας τρομερής σεζόν του Μίλτου Τεντόγλου. Ο Έλληνας άλτης έχει κατακτήσει τέσσερα διαδοχικά χρυσά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (2018, 2022, 2024, 2026) και ισοφάρισε το ρεκόρ της σπουδαίας άλτριας, Χάικε Ντρέσλερ, που είναι η μόνη που έχει πετύχει κάτι τόσο σπουδαίο. Η Γερμανίδα τα κατάφερε στις διοργανώσεις από το 1986 έως το 1998.

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Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει μπει πλέον σε μία λίστα 27 αθλητών που έχουν κατακτήσει τέσσερα χρυσά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενώ έχει άλλα δύο ρεκόρ, όπου βάζουν το όνομά του δίπλα στον θρύλο του αθλήματος, Καρλ Λιούις.

Με τον σπουδαίο Καρλ Λιούις είναι το δίδυμο που έχει κάνει το back to back σε χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Πλέον, το μόνο που απομένει στον σπουδαίο Τεντόγλου είναι να καταρρίψει το 8.66μ του Τσάτουμα, το οποίο κατάφερε να ισοφαρίσει, όμως δεδομένα θα θέλει το όνομά του να είναι μόνο του στο πανελλήνιο ρεκόρ, που για χρόνια έψαχνε.

Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει συνολικά 13 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις με τα 12 να είναι χρυσά και το ένα αργυρό, το 2022 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Γιουτζίν.

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Τα μετάλλια του Τεντόγλου σε μεγάλες διοργανώσεις

Ολυμπιακοί αγώνες: Χρυσό μετάλλιο 2020 Τόκυο, 2024 Παρίσι

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Χρυσό μετάλλιο 2023 Βουδαπέστη, Αργυρό μετάλλιο 2022 Γιουτζίν

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Χρυσό μετάλλιο 2022 Βελιγράδι, 2024 Γλασκώβη

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Χρυσό μετάλλιο 2018 Βερολίνο, 2022 Μόναχο, 2024 Ρώμη, 2026 Μπέρμιγχαμ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Χρυσό μετάλλιο 2019 Γλασκώβη, 2021 Τόρουν, 2023 Κωνσταντινούπολη

Η υποδοχή του σπουδαίου Μίλτου στο ξενοδοχείο

Η ελληνική αποστολή περίμενε τον «χρυσό» Τεντόγλου να επιστρέψει από την απονομή για να τον αποθεώσει στο ξενοδοχείο, μετά το τέταρτο χρυσό του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Τα τραγούδια, οι αγκαλιές και τα φιλιά δεν έλειψαν από το καλωσόρισμα του Έλληνα θρύλου στο ξενοδοχείο στο Μπέρμιγχαμ.

Πλέον, ο Τεντόγλου θα κληθεί να στηρίξει τους συναθλητές του στη διοργάνωση, η οποία συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον.