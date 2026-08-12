Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στα πλέι οφ του Conference League, αλλά προβλημάτισε και πάλι στη Σόφια

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2-1 στην παράταση την ΤΣΣΚΑ 1948 και προκρίθηκε στα πλέι οφ του Conference League χάρη στα γκολ των Λιβάι Γκαρσία και Σίριλ Ντέσερς, όμως για τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι δέχτηκε γκολ και προβλημάτισε.

Η ανασταλτική λειτουργία του Παναθηναϊκού ενάντια στην ΤΣΣΚΑ 1948 είχε και πάλι τα προβλήματά της. Η νίκη μπορεί να ήρθε για το «τριφύλλι», όμως αν δεν λυθούν οι παθογένειες που παρουσιάζει στον αγωνιστικό χώρο θα σκοντάψει στο μέλλον.

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Αυτήν την εποχή το πιο σημαντικό είναι να έρχονται οι προκρίσεις, όμως τα λάθη στην άμυνα του Παναθηναϊκού συνεχίζουν να υφίστανται και αυτό δεδομένα κάτι δείχνει. Στη Σόφια οι πράσινοι δέχτηκαν γκολ από πλάγιο, κάτι που είναι ο καθρέφτης των ομάδων που δεν έχουν μία στιβαρή άμυνα.

Μπορεί οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν να ήταν από τους κορυφαίους, όμως δεν αρκεί αυτό για μία σωστή αμυντική νοοτροπία. Οι επιστροφές των πρασίνων στο αμυντικό τρανζίσιον δεν είναι στο επίπεδο που πρέπει, ειδικά όταν μία ομάδα πιέζει ψηλά.

Οι πράσινοι θα παίξουν πιθανότατα με την Χράντετς Κράλοβε (σ.σ. έχει ηττηθεί εντός έδρας 0-1 από την Μπεσίκτας) στα πλέι οφ του Conference League και στη μία εβδομάδα που έχουν να δουλέψουν θα πρέπει να βρουν λύσεις ή και παίκτη στο χώρο του κέντρου που θα καλύψει την προβληματική εικόνα στην άμυνα και την δυσκολία στην δημιουργία φάσεων.

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Η επιστροφή του Ντέσερς και η παρουσία του Γκαρσία φανέρωσε ότι αν δυο τους είναι υγιής και σε καλή κατάσταση μπορούν να προσφέρουν λύση στο σκοράρισμα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος στο συγκεκριμένο τομέα ταλαιπωρείται πολλά χρόνια.

Συγκινητική ήταν η εικόνα του Φαν Ντρόνγκελεν στην αναμέτρηση, ο οποίος είχε πρόβλημα με κράμπες και ενοχλήσεις στην παράταση, όμως δεν τα παράτησε. Ο Νίστρουπ τον έβαλε στην επίθεση για να μην χάσει παίκτη στην άμυνα και αυτός με αυταπάρνηση δεν σταμάτησε να τρέχει, ενώ κέρδισε και δύο μονομαχίες σε στημένες φάσεις στο φινάλε.

Μεγέλη βοήθεια στην ομάδα του Νίστρουπ έδωσε ο κόσμος, που ταξίδεψε στην Βουλγαρία και έκανε την έδρα της ΤΣΣΚΑ να θυμίζει ΟΑΚΑ ή μάλλον καλύτερα Λεωφόρο.