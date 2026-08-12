Ολυμπιακός: Το όνειρο του Champions League «έσβησε» για τους Πειραιώτες και πλέον αναζητούν λύσεις στα προβλήματά τους

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 2-1 στην παράταση από τη Ναϊμένγκεν στην Ολλανδία και έμεινε εκτός συνέχειας στο Champions League και πλέον καλείται να λύσει τα προβλήματα στη νοοτροπία και το ρόστερ του.

Η Ναϊμέγκεν στα δύο παιχνίδια ενάντια στον Ολυμπιακό είχε καλύτερη απόδοση και κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στα πλέι οφ του Champions League, σε αντίθεση με τους Πειραιώτες που θα συνεχίσουν στη League Phase του Europa League.

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Ο Ολυμπιακός καλείται στις δέκα μέρες που απομένουν πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα να βρει λύσεις στα προβλήματα που έχει στο ρόστερ του, αλλά και στην αντιμετώπιση ορισμένων συνθηκών εντός του παιχνιδιού.

Η παρουσία του Σα στον αγωνιστικό χώρο στην Ολλανδία έδειξε ότι έχει την ικανότητα, το ταλέντο και το πάθος να ξεχωρίσει στο ερυθρόλευκο ρόστερ, όμως αυτό δεν φτάνει από μόνο του. Η έλλειψη στα σέντερ φορ είναι τρανταχτή με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να είναι μόνος του ουσιαστικά στη θέση με το πρωτάθλημα να ξεκινά και το Champions League να είναι παρελθόν. Η παρουσία των Πειραιωτών στο Europa League είναι σημαντική ευκαιρία να προχωρήσουν στη διοργάνωση, όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς βοήθεια στον Μαροκινό στράικερ.

Οι Πειραιώτες είχαν ορισμένα παράπονα από τον Ιταλό διαιτητή στο ματς με τη Ναϊμέγκεν, κύριως για τα κριτήρια των σφυριγμάτων του, όμως αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για την εικόνα και τον αποκλεισμό μετά από 210′ κόντρα στην ολλανδική ομάδα.

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Ο αποκλεισμός από την Ναϊμέγκεν μπορεί να λειτουργήσει ως ξύπνημα για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ, όπου σε 10 μέρες κοντράρεται με τον Ατρόμητο (22/08/26, 22:00) στην πρεμιέρα της Super League.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού στήριξε την ομάδα στην Ολλανδία και αυτός θα πρέπει να είναι ο δεύτερος λόγος για τον οποίο θα πρέπει οι παίκτες και ο προπονητής να βρουν λύσεις στα αγωνιστικά προβλήματα που φανερώθηκαν στα δύο πρώτα επίσημα ματς της σεζόν, ενώ δεδομένα θα υπάρξει και μεταγραφική ενίσχυση.