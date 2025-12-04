ΑΕΚ: Πρόστιμο 30.000 ευρώ από την UEFA και ποινή με αναστολή που αφορά εκτός έδρας ματς

Η ΠΑΕ ΑΕΚ δέχθηκε άλλη μία σοβαρή ποινή από την UEFA για το ματς με την Φιορεντίνα. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ένωσης, αφορά για ρίψη αντικειμένων από οπαδούς στο ματς που έγινε στο “Αρτέμιο Φράνκι” για το Conference League.

Στην ΠΑΕ ΑΕΚ επιβλήθηκε πρόστιμο 30 χιλιάδων ευρώ από την UEFA. Παράλληλα, η Ένωση δεν θα πάρει εισιτήρια για έναν εκτός έδρας ευρωπαϊκό αγώνα.

Η ποινή για να μη μπορεί να πάρει η ΑΕΚ εισιτήρια σε εκτός έδρας αγώνα είναι με αναστολή δύο ετών. Στο ημερολογιακό διάστημα των επόμενων δύο χρόνων, η συγκεκριμένη ποινή θα ενεργοποιηθεί με το οποιοδήποτε ανάλογο παράπτωμα και η Ένωση δεν θα πάρει εισιτήρια για το αμέσως επόμενος εκτός έδρας ευρωπαϊκός της ματς.

Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη ποινή, η επόμενη ποινή που θα έρθει μετά την έκτιση της ήδη υπάρχουσας, θα είναι αυστηρότερη.