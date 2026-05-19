Γιανάι: Είμαστε πολύ καλύτεροι από Παναθηναϊκό και Βαλένθια

Ο Όφερ Γιανάι χαρακτήρισε τη Χάποελ Τελ Αβίβ καλύτερη ομάδα τόσο από τον Παναθηναϊκό όσο και από τη Βαλένθια.

Ο ισχυρός άνδρας της Χάποελ Τελ Αβίβ παραχώρησε συνέντευξη στη Sports Walla, όπου εξέφρασε την άποψη ότι η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη είναι ανώτερη από Παναθηναϊκό και Βαλένθια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το θέμα είναι ότι η ισπανική ομάδα θα αγωνιστεί στο Final Four της Euroleague, ενώ η δική του όχι.

“Είδα τον Παναθηναϊκό εναντίον της Βαλένθια. Είμαστε πολύ καλύτεροι και από τον Παναθηναϊκό και από τη Βαλένθια. Αλλά η Βαλένθια θα είναι στο Final Four και εμείς όχι”, ήταν το σχόλιο του ιδιοκτήτη της Χάποελ.

Για το ζήτημα απόκτησης συμβολαίου στη Euroleague: “Μηδενικές πιθανότητες, κατά τη γνώμη μου. Μηδενικές πιθανότητες να μας έδιναν άλλη μια θέση στην Ευρωλίγκα αν δεν μπαίναμε στην πρώτη 6άδα. Φίλοι, είμαστε μια ισραηλινή ομάδα. Την επόμενη χρονιά, είτε θα εξασφαλίσουμε ένα franchise status στη EuroLeague, είτε ίσως ο Άνταμ Σίλβερ αποφασίσει να προσκαλέσει το Ισραήλ να συμμετάσχει στο NBA Europe και τότε θα έχουμε και εκεί μια ευκαιρία”.