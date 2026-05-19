Αθλητικά

Οι ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γλέντησαν σπάζοντας πιάτα σε ελληνικό κλαμπ

Η χρονιά ολοκληρώνεται με θετικό τρόπο για την ομάδα του Κάρικ, η οποία επιστρέφει στο Champions League
Πανηγυρισμοί των ποδοσφαιριστών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
REUTERS
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξασφάλισε την συμμετοχή της στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, με τον Μάικλ Κάρικ και τους παίκτες του να γιορτάζουν την επίτευξη του στόχου τους σ’ ένα ελληνικό κλαμπ στο κέντρο του Μάντσεστερ.

Οι ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήγαν μαζί με τις συντρόφους τους στο ελληνικό club, Fenix το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα μαγαζιά στο Μάντσεστερ, το οποίο οι παίκτες των “κόκκινων διαβόλων” το επιλέγουν συχνά για τις βραδινές εξόδους τους.

Η αγγλική εφημερίδα Daily Mail ανέφερε ότι οι ποδοσφαιριστές της Γιουνάιτεντ επέλεξαν το συγκεκριμένο ελληνικό μαγαζί, το οποίο είναι και διάσημο για το σπάσιμο πιάτων.

Η έξοδος έγινε μετά τη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ στο Ολντ Τράφορντ. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, αυτό ήταν το μοναδικό δείπνο για όλη την ομάδα, καθώς δεν πρόκειται να διοργανωθεί άλλη βραδιά για τους παίκτες του Κάρικ.

Ο μοναδικός που δεν πήγε στο ελληνικό κλαμπ ήταν ο Κασεμίρο, ο οποίος δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

